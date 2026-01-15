DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,70 -2,5%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.212 -0,1%Euro1,1614 ±0,0%Öl63,97 +0,2%Gold4.602 -0,3%
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- HSBC, Fraport im Fokus
Top News
Fraport-Aktie: Passagier-Vorgaben nach Prognosen-Senkung erreicht Fraport-Aktie: Passagier-Vorgaben nach Prognosen-Senkung erreicht
Nach Bilanzvorlage

TSMC-Aktie stark: Analysten heben Kursziel an - Expansion in den USA nach Handelsdeal

16.01.26 08:42 Uhr
Kursziel rauf und USA-Taiwan-Deal! Warum die TSMC-Aktie jetzt an der Börse in Taiwan und der NYSE durchstartet | finanzen.net

Die USA und Taiwan haben ein Handelsabkommen unterzeichnet, das die amerikanische Halbleiterproduktion ankurbeln soll. Im Gegenzug werden Zölle gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
121,68 EUR -2,32 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Disco Corp
320,00 EUR 10,00 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
IBIDEN CO LTDShs
42,40 EUR 1,40 EUR 3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION Registered Shs
33,60 EUR -0,20 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SCREEN Holdings Co.,Ltd.
96,68 EUR 5,76 EUR 6,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
749.000,00 KRW 7.000,00 KRW 0,94%
Charts|News|Analysen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
298,00 EUR 1,00 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tokyo Electron Ltd.
229,00 EUR -9,80 EUR -4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TSMC profitiert von Handelsabkommen zwischen USA und Taiwan
• Fertigung in Arizona wird erweitert
• Analysten werden für TSMC nach Bilanzvorlage und Ausblick optimistischer, auch andere Aktien dürften profitieren

Der Deal soll die Bemühungen der Trump-Regierung unterstützen, kritische Industrien zurück in die USA zu holen.
Im Rahmen der Vereinbarung wird TSMC seine Fertigung in Arizona um mehrere neue Fabriken erweitern. Dies sei Teil einer Gesamtinvestition von 250 Milliarden Dollar in den USA, teilte das Handelsministerium mit. Im Gegenzug senken die USA die Zölle auf Importe aus Taiwan von 20 auf 15 Prozent. Taiwanische Chipunternehmen, die wie TSMC verstärkt in Amerika investieren, werden von Zöllen ausgenommen.

Citi schraubt Kursziel für TSMC-Aktie nach oben

Für die Aktie von TSMC (Taiwan Semiconductor) ging es am Freitag an der Börse in Taiwan um 2,96 Prozent auf 1.740,00 TWD nach oben. An der NYSE legte der TSMC-ADR bereits am Vortag um 4,44 Prozent auf 341,64 US-Dollar zu und zog nachbörslich um weitere 0,47 Prozent auf 343,25 US-Dollar an. Der Konzern hatte am Donnerstag nach Handelsschluss in Taiwan einen unerwartet starken Ausblick veröffentlicht.

Das Angebot an modernen Chips von TSMC könnte für einige Zeit knapp bleiben, urteilen die Analysten der Citigroup. Sie haben das Kursziel für die TSMC-Aktie von 2.450 auf 2.600 Taiwan-Dollar angehoben.
Trotz der steigenden Kosten für fortschrittlichere Knoten sei KI sowohl für den Umsatz als auch für die Marge positiv. Dies stärke die Fähigkeit des Unternehmens, seine branchenführende Profitabilität über den gesamten Zyklus hinweg aufrechtzuerhalten, so die Analysten. Beim Advanced Packaging gehen die Analysten davon aus, dass die Kapazität von TSMC im Jahr 2026 1,2 bis 1,3 Millionen Wafer erreichen und im Jahr 2027 auf 1,8 bis 2 Millionen steigen könnte.

TSMC-Zahlen schieben auch weitere Aktien an

Die erhöhten Investitionsausgaben von TSMC geben auch japanischen Herstellern von Wafer-Fab-Ausrüstung Rückenwind, wie Macquarie-Analyst Hiroshi Taguchi anmerkt. Die angekündigten Ausgaben und die Investitionspläne für Foundry 2.0 von TSMC seien positiv für Hersteller mit einem hohen Anteil an Front-End-Prozessen, darunter Tokyo Electron, SCREEN Holdings und KOKUSAI, so der Analyst. Die Aktien von Tokyo Electron zeigten sich am Freitag in Japan jedoch schlussendlich 1,03 Prozent schwächer bei 42.150 JPY. Daneben verloren KOKUSAI-Papiere zeitweise 0,99 Prozent auf 6.188,00 JPY, während Anteilsscheine von SCREEN um 5,86 Prozent auf 17.870 JPY kletterten.

Der Anstieg der Investitionsquote von TSMC in den Bereichen Advanced Packaging, Testen und Maskenherstellung in diesem Jahr dürfte japanischen Unternehmen wie Advantest, Disco und IBIDEN zugutekommen. Für die Advantest-Aktie ging es am Freitag in Japan schließlich um 1,38 Prozent hoch auf 22.800,00 JPY, während Disco-Aktien um 2,54 Prozent auf 60.600,00 JPY anzogen und Anteilsscheine von IBIDEN um 4,72 Prozent auf 7.835,00 JPY anzogen .

In Seoul gewannen daneben die Aktien von Samsung Electronics zeitweise 3,47 Prozent auf 148.900,00 KRW und die Anteilsscheine von SK hynix 0,93 Prozent auf 756.000,000 KRW.

Dow Jones Newswires / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
