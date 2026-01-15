DAX25.305 -0,2%Est506.027 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -1,1%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.436 +0,1%Euro1,1613 ±0,0%Öl63,88 ±0,0%Gold4.605 -0,3%
Cloud trifft Bergbau

Amazon-Aktie unbeeindruckt: Spektakulärer Kupfer-Deal mit Rio Tinto gesichert

16.01.26 08:05 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon stabil: Strategischer Kupfer-Deal sichert KI-Infrastruktur | finanzen.net

Amazon.com hat mit Rio Tinto eine Vereinbarung zum Erwerb der ersten neuen Kupferproduktion in den USA seit mehr als einer Dekade unterzeichnet.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Amazon
205,70 EUR 1,05 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto Ltd.
85,20 EUR 0,20 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
73,11 EUR -1,36 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der US-Onlinehändler greift dabei auf eine Mine in Arizona zurück - das Nuton Projekt-, um den enormen Bedarf seiner Rechenzentren an Industriemetallen zu decken. Die Mine wurde im vergangenen Jahr als erste neue Kupferquelle in den USA seit mehr als einem Jahrzehnt in Betrieb genommen.

Rio Tinto hat einen zweijährigen Liefervertrag mit Amazon Web Services (AWS) unterzeichnet. Das Kupfer soll an Unternehmen geliefert werden, die Komponenten für die Rechenzentren von Amazon herstellen, so Amazon-Director Chris Roe. Als Teil der Vereinbarung stellt Amazon dem Bergbaukonzern Cloud-Computing und Datenanalysen zur Verfügung. Damit sollen die Gewinnungsraten von Nuton optimiert und die Produktionsausweitung von Rio Tinto unterstützt werden.

Die Wiederaufnahme des Minenbetriebs diente als Testgelände für ein neues Verfahren von Rio Tinto zur Erschließung minderwertiger Kupfervorkommen. Im Zuge des Nuton-Projektes setzt der Bergbaukonzerns Bakterien und Säure ein, um Kupfer aus Erz zu gewinnen, dessen Verarbeitung zuvor als unwirtschaftlich galt.

Der Schritt von Amazon ist das jüngste Beispiel für ein Technologieunternehmen, das sich den Zugang zu Energie und kritischen Materialien sichert, die für den Bau und Betrieb von Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) erforderlich sind. Das Nuton-Kupfer wird jedoch nur einen kleinen Teil des Bedarfs von Amazon decken. Die größten Rechenzentren benötigen jeweils zehntausende Tonnen Kupfer für Kabel, Stromschienen, Leiterplatten, Transformatoren und andere elektrische Komponenten. Die 14.000 Tonnen Kupferkathoden, die Rio Tinto über vier Jahre aus dem Nuton-Projekt in Arizona erwartet, würden nicht für eine einzige dieser Anlagen ausreichen.

So reagieren die Aktien von Amazon und Rio Tinto

Die Amazon-Aktie zeigt sich am Donnerstag im nachbörslichen Handel an der NASDAQ unbeeindruckt und gibt 0,12 Prozent auf 237,89 US-Dollar nach. Wie sich die Rio Tinto-Aktien in London bewegen werden, bleibt abzuwarten. Die in Sydney notierten Rio Tinto Ltd.-Aktien legten dort am Freitag um 0,71 Prozent auf 148,25 AUD zu.

Von Ryan Dezember

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

