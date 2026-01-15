Gesamtjahr

Fraport hat im Dezember weiter Zuwächse beim Passagieraufkommen erzielt, was im Gesamtjahr insgesamt zu einem moderaten Anstieg führte.

Allerdings liegt der deutsche Markt weiter "auf den hinteren Plätzen in Europa bei der Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie", so Fraport-Chef Stefan Schulte . Frankfurt habe 2025 beim Passagieraufkommen noch 10 Prozent unter den Vorkrisenwerten gelegen.

Wer­bung Wer­bung

Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, flogen im Dezember 4,8 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt, 5,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im Gesamtjahr 2025 betrug das Passagieraufkommen in Frankfurt 63,2 Millionen Fluggäste, ein Plus von 2,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Das entspricht auch der zuletzt auf 63 Millionen Fluggäste gesenkten Erwartung von Seiten des Unternehmens.

Im Dezember stieg die Zahl der Flugbewegungen um 4,2 Prozent auf 34.711 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,2 Millionen Tonnen, entsprechend einem Zuwachs von 2,2 Prozent zum Dezember 2024. Das Cargo-Volumen stieg um 2,6 Prozent auf 173,610 Tonnen.

Im Gesamtjahr verzeichneten die internationalen Flughäfen im Fraport-Portfolio durchweg Zuwächse, zum Teil zweistellig. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Passagieraufkommen 2025 um 10,6 Prozent, im Dezember betrug das Plus 18,7 Prozent. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre kamen mit 13,7 Millionen Passagieren auf ein Plus von 43,2 Prozent. Dabei kam ein Sondereffekt zum Tragen: Vor einem Jahr hatten die massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre und die darauffolgende mehrmonatige Betriebseinschränkung des Flughafens das Passagieraufkommen negativ beeinflusst.

Wer­bung Wer­bung

An den 14 griechischen Fraport-Flughäfen wurden 3,0 Prozent mehr Fluggäste abgefertigt, im Dezember allein betrug der Zuwachs 9,4 Prozent. Den türkischen Flughafen Antalya nutzten 2,3 bzw 6,4 Prozent mehr Passagiere.

Fraport hatte im Dezember angekündigt, für 2025 nach sechsjähriger Durststrecke wieder eine Dividende auszuschütten. Sie soll 1,00 Euro je Aktie betragen. Wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie und deren Folgen hatte Fraport für die Geschäftsjahre 2019 bis 2024 keine Dividende ausgeschüttet.

DJG/uxd/sha

DOW JONES