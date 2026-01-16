DAX24.932 -1,4%Est505.927 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -3,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.073 -0,7%Euro1,1622 +0,3%Öl63,65 -0,9%Gold4.666 +1,5%
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Meta-Aktie im Blick: Verbraucherzentrale klagt weiter wegen Datenskandal
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Wiener Börse-Handel im Fokus

Schwacher Handel: ATX Prime mittags schwächer

19.01.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel: ATX Prime mittags schwächer

Der ATX Prime gibt sich heute schwächer.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Erste Group Bank AG
102,20 EUR -2,20 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
27,55 EUR -0,45 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
10,98 EUR -0,48 EUR -4,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flughafen Wien AG
54,80 EUR 0,20 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
48,94 EUR -0,66 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
36,20 EUR -1,15 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Polytec
3,81 EUR -0,07 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
36,60 EUR -0,48 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
31,85 EUR -0,40 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telekom Austria AG
8,65 EUR -0,01 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
38,86 EUR 0,40 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
27,92 EUR -0,82 EUR -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
2,70 EUR -0,20 EUR -6,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3,54 EUR 0,10 EUR 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.684,7 PKT -31,5 PKT -1,16%
Charts|News|Analysen

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,24 Prozent leichter bei 2.682,63 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,180 Prozent tiefer bei 2.711,38 Punkten in den Montagshandel, nach 2.716,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2.711,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.677,94 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.596,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 2.287,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 1.885,13 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,921 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.720,93 Punkten. Bei 2.654,40 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Telekom Austria (+ 1,62 Prozent auf 8,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,54 Prozent auf 3,64 EUR), Flughafen Wien (+ 0,36) Prozent auf 55,20 EUR), voestalpine (+ 0,36 Prozent auf 38,90 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,94 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Polytec (-4,37 Prozent auf 3,72 EUR), Palfinger (-3,66 Prozent auf 35,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,95 Prozent auf 31,25 EUR), FACC (-2,63 Prozent auf 11,10 EUR) und Wienerberger (-2,59 Prozent auf 27,88 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 117.419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,739 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

