Montagshandel in Wien: ATX präsentiert sich am Montagmittag leichter

19.01.26 12:25 Uhr
Der ATX notiert derzeit im negativen Bereich.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 1,26 Prozent leichter bei 5.401,49 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 159,599 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,195 Prozent schwächer bei 5.459,65 Punkten in den Handel, nach 5.470,33 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5.387,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.459,65 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bewegte sich der ATX bei 5.234,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 4.578,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3.780,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,929 Prozent aufwärts. Bei 5.477,42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. 5.343,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 0,36 Prozent auf 38,90 EUR), BAWAG (-0,29 Prozent auf 136,10 EUR), OMV (-0,37 Prozent auf 48,92 EUR), Österreichische Post (-0,46 Prozent auf 32,55 EUR) und Vienna Insurance (-0,60 Prozent auf 66,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Schoeller-Bleckmann (-2,95 Prozent auf 31,25 EUR), Wienerberger (-2,59 Prozent auf 27,88 EUR), Raiffeisen (-2,46 Prozent auf 36,52 EUR), DO (-2,18 Prozent auf 201,50 EUR) und EVN (-2,14 Prozent auf 27,50 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 117.419 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,739 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

