Fraport Aktie
Marktkap. 6,54 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Basierend auf aktuellen Buchungen sei am Frankfurt Airport 2026 ein Wachstum des Flugverkehrs um 5 Prozent drin, schrieb Elodie Rall am Mittwochabend nach einer Branchenkonferenz mit dem Finanzchef. 2027 werde die Lufthansa wohl in Frankfurt mehr Platz eingeräumt durch den Umzug der Condor-Flotte ins Terminal 3./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,80 €
|Abst. Kursziel*:
15,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
72,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,56%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|08:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
