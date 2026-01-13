DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,98 +1,5%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
Fraport Aktie

72,45 EUR +0,55 EUR +0,76 %
STU
Marktkap. 6,54 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Basierend auf aktuellen Buchungen sei am Frankfurt Airport 2026 ein Wachstum des Flugverkehrs um 5 Prozent drin, schrieb Elodie Rall am Mittwochabend nach einer Branchenkonferenz mit dem Finanzchef. 2027 werde die Lufthansa wohl in Frankfurt mehr Platz eingeräumt durch den Umzug der Condor-Flotte ins Terminal 3./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,80 €		 Abst. Kursziel*:
15,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,56%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

