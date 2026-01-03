10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX stabil erwartet

Der DAX dürfte seine Vortagesgewinne verteidigen und stabil in den letzten Handelstag im Monat Februar einsteigen.

2. Börsen in Fernost mit freundlichem Ausklang für starken Februar

Die wichtigsten Märkte in Fernost bewegen sich am Freitag auf grünem Terrain, obwohl im frühen Handelsverlauf noch KI-Sorgen dominiert und für Verluste gesorgt hatten. In Tokio legte der Nikkei 225 0,16 Prozent zu und ging bei 58.850,27 Punkten aus dem Handel. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen für den Shanghai Composite 0,30 Prozent auf 4.159,14 Zähler nach oben. Deutlichere Gewinne sind in Hongkong zu sehen, wo der Hang Seng zuletzt 1,02 Prozent bei 26.648,97 Punkten höher notiert.

3. Netflix wirft im Milliardenstreit um Warner Bros das Handtuch

Netflix ist aus dem Bieterstreit um Warner Bros Discovery ausgestiegen und öffnet damit den Weg für die Übernahme des Hollywood-Urgesteins durch den Rivalen Paramount Skydance. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

4. BASF zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis

Die Vorlage der Jahreszahlen von BASF brachte auch Ernüchterung: Der Chemiekonzern blickt vorsichtig in das laufende Jahr. Zur Nachricht

5. Holcim: Gewinneinbruch wegen Verkauf von Nigeria-Geschäft

Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat im vergangenen Jahr einen Gewinnbruch erlitten. Der Reingewinn fiel auf 387 Millionen von 1,46 Milliarden Franken (1,6 Mrd Euro). Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

6. AlzChem bleibt beim Umsatz hinter Erwartungen zurück - Ergebnis über Plan

Der Spezialchemie-Konzern AlzChemhat im vergangenen Jahr wegen schwacher Nachfrage aus der Stahlindustrie etwas weniger umgesetzt als geplant. Zur Nachricht

7. SoundHound AI überrascht mit Gewinn im vierten Quartal

Das KI-Unternehmen SoundHound AI hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bilanz vorgelegt. So liefen die Geschäfte zuletzt. Zur Nachricht

8. Bayer mit Studienerfolg bei Protatakrebs mit Xofigo-Kombitherapie

Bayer hat mit einer Kombinationstherapie seines Medikaments Xofigo einen klinischen Studienerfolg bei der Behandlung von Prostatakrebs erzielt. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise verteuern sich im Freitagshandel. WTI wird bei 65,70 US-Dollar je Barrel gehandelt, Brent kostet daneben mit 71,21 US-Dollar ebenfalls etwas mehr als am Vortag.

10. Euro zum Dollar kaum bewegt

Der Euro wagt sich zum US-Pendant Dollar am Freitag kaum aus der Deckung. EUR/USD wurde am Morgen bei 1,1804 festgestellt.