Nach eingetrübtem Ausblick

Fraport-Aktie von Analystenstudien belastet

15.12.25 10:46 Uhr
Fraport-Aktie nach Analystenstudien unter Druck | finanzen.net

Die Aktien von Fraport haben am Montag mit einem klaren Minus ihre Talfahrt vom Freitag fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
68,00 EUR -1,70 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Händler verwiesen auf Kurszielsenkungen mehrerer Analysten in Reaktion auf einen eingetrübten Ergebnisausblick des Flughafenbetreibers.

Am Vormittag notierten die Fraport-Papiere 2,2 Prozent im Minus bei 68 Euro, nachdem sie am Freitag bereits knapp zwei Prozent an Wert eingebüßt hatten.

Die Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley senkten ihr Kursziel für Fraport von 82 auf 80 Euro und beließen die Aktie auf "Equal-Weight". Das Analysehaus MWB Research reduzierte sein Kursziel von 64 auf 62 Euro und bestätigte die Verkaufsempfehlung für die Aktie.

Der Wirtschaftsplan für 2026 weise auf erhebliche Kostenbelastungen hin, die zu einem starken Gewinnrückgang führen dürften, vermutet MWB-Analyst Oliver Wojahn.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
11.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Fraport OutperformBernstein Research
14.11.2025Fraport OverweightBarclays Capital
11.11.2025Fraport KaufenDZ BANK
21.10.2025Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
11.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
28.11.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Fraport NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Fraport SellUBS AG
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

