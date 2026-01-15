Fraport Aktie
Marktkap. 6,66 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Dezember-Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Verkehrswachstum im Dezember sei stark gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es liege im Jahresfazit damit etwas über der Prognose des Flughafenbetreibers sowie etwas über dem Median der Markterwartungren./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
74,25 €
|Abst. Kursziel*:
-3,03%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
74,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,23%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|15.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|15.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|15.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.