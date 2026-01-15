DAX 25.309 -0,2%ESt50 6.025 -0,3%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,89 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,81 -0,1%Gold 4.607 -0,2%
Fraport Aktie

74,40 EUR +1,00 EUR +1,36 %
STU
Marktkap. 6,66 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Hold

09:51 Uhr
Fraport Hold
Fraport AG
74,40 EUR 1,00 EUR 1,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Dezember-Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Verkehrswachstum im Dezember sei stark gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es liege im Jahresfazit damit etwas über der Prognose des Flughafenbetreibers sowie etwas über dem Median der Markterwartungren./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
74,25 €		 Abst. Kursziel*:
-3,03%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,23%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

