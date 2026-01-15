Jefferies & Company Inc.

Fraport Hold

09:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Dezember-Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Verkehrswachstum im Dezember sei stark gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es liege im Jahresfazit damit etwas über der Prognose des Flughafenbetreibers sowie etwas über dem Median der Markterwartungren./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

