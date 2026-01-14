Fraport Aktie
Marktkap. 6,54 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Experten Alex Irving und Victor Acitores schrieben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, für die Bewertung von Flughafen-Aktien seien Prognosen des Passagieraufkommens besonders wichtig, um die kurz- und langfristige operative Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Kurzfristig hänge viel von den Kapazitäten der Fluggesellschaften ab, die nachfragebedingt schwankten. Flughafen Zurich trauen sie 2026 das größte Wachstum zu, gefolgt von Fraport. Die Frankfurter könnten kurz- bis mittelfristig angesichts des Wachstums der Fluggesellschaft Condor positiv überraschen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Outperform
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
73,35 €
|Abst. Kursziel*:
11,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
73,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,64%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|12:26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12:26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12:26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.