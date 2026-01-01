DAX24.552 -1,1%Est505.960 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.507 -1,3%Euro1,1966 +0,1%Öl70,51 +2,6%Gold5.511 +1,8%
Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen

29.01.26 14:20 Uhr
Im Interview: Kemal Bagci, Markt- und Produktexperte der BNP Paribas

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1963 USD 0,0005 USD 0,04%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8359 EUR -0,0003 EUR -0,04%
Charts|News

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, spreche ich mit Kemal Bagci, Produktmanager bei BNP Paribas. Hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net