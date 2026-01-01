DAX24.301 -2,1%Est505.888 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,00 -5,5%Nas23.412 -1,9%Bitcoin70.667 -5,1%Euro1,1944 -0,1%Öl71,00 +3,3%Gold5.270 -2,7%
Aktien New York: Dow solide - Nasdaq beeindruckt von Microsoft

29.01.26 16:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.918,5 PKT -97,1 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.411,7 PKT -445,7 PKT -1,87%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine von großen Tech-Konzernen geprägte Flut von Geschäftszahlen hinterlässt am Donnerstag an den US-Börsen ein durchwachsenes Bild. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch relativ robust, doch an der Nasdaq-Börse stand der Handel im Spannungsverhältnis unterschiedlicher Reaktionen auf die Tech-Riesen Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft und Tesla.

Deren Aktien reagierten stark unterschiedlich auf vorgelegten Zahlen, wobei Microsoft mit einem Kursrutsch um zehn Prozent negativ auffiel. Der Softwarekonzern schürte mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um die Investitionen in die Technologie der Künstlichen Intelligenz. Vor diesem Hintergrund gab der NASDAQ 100 zuletzt um 0,8 Prozent auf 25.819 Punkte nach.

Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial lag nach fast einer halben Handelsstunde mit 0,1 Prozent im Plus bei 49.059 Punkten, während der marktbreite S&P 500 sich mit einem Abschlag von 0,4 Prozent auf 6.952 Zähler eher an der Nasdaq orientierte./tih/he

