Umsatz gesteigert

Sherwin-Williams-Aktie in Grün: Anhaltend schwaches Umfeld erwartet

29.01.26 17:31 Uhr
Sherwin-Williams- Kurs legt zu: Schwächere Nachfrage dürfte sich fortsetzen

Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat den Umsatz im vierten Quartal gesteigert und mehr verdient.

Jedoch dürfte sich die schwächere Nachfrage bis weit in die zweite Jahreshälfte hinein fortsetzen, sagte Unternehmenschefin Heidi Petz bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag laut Mitteilung. Die Aktie zeigte sich im vorbörslichen US-Handel wenig verändert.

Für 2026 rechnet das Management mit einem Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei 11,50 bis 11,90 US-Dollar erwartet, was in der Mitte einem Anstieg um 2,4 Prozent entspricht. Analysten hatten hier im Schnitt mehr erwartet. Im laufenden ersten Quartal soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.

Im Schlussquartal stieg der Umsatz um 5,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar (rund 4,7 Mrd Euro). Dies lag im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Je Aktie erhöhte sich der bereinigte Gewinn um 6,7 Prozent auf 2,23 Dollar. Am Markt wurde hier weniger erwartet.

Im NYSE-Handel legt die Sherwin-Williams-Aktie zeitweise 0,93 Prozent auf 352,84 US-Dollar zu.

/err/tav/jha/

CLEVELAND (dpa-AFX)

Bildquellen: Fariz Alikishibayov / Shutterstock.com

