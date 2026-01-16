GNW-News: Aduro Clean Technologies entscheidet sich für den Chemelot Industrial Park als Standort für seine einzigartige Industrieanlage
^LONDON, Ontario, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR179&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21(.) Jahrhundert umzuwandeln, hat heute
bekanntgegeben, dass es den Chemelot Industrial Park (?CIP") in Sittard-Geleen,
Niederlande, der sich innerhalb des Chemelot-Chemieparks befindet, als Standort
für seine geplante industrielle Produktionsanlage ausgewählt hat.
Die Anlage wird eine weltweit einzigartige (First-of-a-Kind,?FOAK")
Industrieanlage beherbergen, in der die Hydrochemolytic-Technologie für das
chemische Recycling von Kunststoffabfällen zum Einsatz kommt. Sie baut auf
früheren Validierungen im Pilotmaßstab auf und wurde in den öffentlichen
Bekanntmachungen des Unternehmens zuvor als Demonstrationsanlage bezeichnet. Die
FOAK-Anlage stellt die nächste Phase in der Entwicklung von Aduro hin zum
kommerziellen Betrieb dar. Die Anlage soll nach dem erfolgreichen Start den
weiteren Ausbau und die Optimierung unterstützen.
Chemelot
(https://www.chemelot.nl/?utm_source=Chemelot%20Aduro&utm_campaign=PR179&utm_med
ium=PressRelease) ist einer der führenden integrierten Chemiecluster Europas und
beherbergt eine Vielzahl von Produktionsstätten für Chemikalien und Werkstoffe
sowie unterstützende Dienstleistungen. Der Standort umfasst gemeinsame
Versorgungsanlagen, eine zentralisierte Abwasserbehandlung, festgelegte
Sicherheits- und Betriebsstandards für den gesamten Standort sowie einen
übergreifenden Rahmen für Umweltgenehmigungen, der eine effiziente und planbare
industrielle Projektentwicklung unterstützen soll. Chemelot hat das langfristige
Ziel formuliert, sich zu einem klimaneutralen, kreislauforientierten Chemie- und
Werkstoffstandort zu entwickeln, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der
verstärkten Nutzung nicht-fossiler und kreislauforientierter Rohstoffe liegt,
unterstützt durch die Vernetzung der industriellen Aktivitäten und
Innovationsvorhaben am gesamten Standort. Als etablierter Standort für
Steamcracking und die nachgelagerte Polymerproduktion bietet Chemelot ein
relevantes industrielles Umfeld für Technologien zur Herstellung von zirkulären
Kohlenwasserstoff-Zwischenprodukten, die als Alternativen zu fossilen Naphtha
dienen sollen.
Der Brightlands Chemelot Campus (https://www.brightlands.com/en/chemelot-
campus/chemelot?utm_source=Brightlands%20Chemelot%20Aduro&utm_campaign=PR179&utm
_medium=PressRelease) befindet sich in Chemelot und fungiert als offenes
Innovations- und Scale-up-Ökosystem für die Chemie- und Werkstoffindustrie. Der
Campus bietet Zugang zu angewandten Forschungskapazitäten sowie zu gemeinsam
genutzten Labor- und Entwicklungsinfrastrukturen, die die Technologieentwicklung
und industrielle Umsetzung unterstützen. Aduro ist seit 2021 im Rahmen seiner
europäischen Technologieentwicklungsaktivitäten im Brightlands-Ökosystem aktiv.
Die Entscheidung für den Chemelot Industrial Park ist das Ergebnis einer
umfassenden Standortauswahlkampagne, die Aduro Ende 2025 im Rahmen seines
strukturierten Scale-up-Programms initiiert hat. Über mehrere Monate hinweg
führte das Unternehmen eine sorgfältige Prüfung mehrerer potenzieller Standorte
durch und beschränkte die Auswahl schließlich auf vier Finalisten, bevor es sich
auf der Grundlage technischer, industrieller und strategischer Kriterien für
Chemelot entschied. Nordwesteuropa wurde aufgrund seiner etablierten
Abfallwirtschaftsinfrastruktur, der Konzentration von nachgelagerten
Industriepartnern und Endmärkten sowie der sich weiterentwickelnden Vorschriften
zur Förderung von kreislauffähigen Materialien als bevorzugte Region
identifiziert.
Die endgültige Entscheidung spiegelte die Fähigkeit von Chemelot wider, den
dauerhaften Industriebetrieb und die zukünftige Expansion zu unterstützen,
einschließlich des Zugangs zu robusten Versorgungsleistungen, der Nähe zu
regionalen Dampfkrackkapazitäten, der Integration in eine etablierte
kreislauffähige Kunststoffwertschöpfungskette, der Verfügbarkeit von Rohstoffen
und der Übereinstimmung mit den europäischen Regulierungs- und
Genehmigungsrahmenbedingungen. Die Position von Chemelot innerhalb des
niederländischen Ökosystems für Kreislaufchemie ermöglicht auch die Anbindung an
nachgelagerte Abnehmermärkte und Industriepartner, die sich für den Übergang zu
kreislauffähigen Rohstoffen engagieren.
Die für die industrielle Produktionsanlage von Aduro geplante FOAK-Anlage soll
mit einer anfänglichen Verarbeitungskapazität von etwa 10.000 Tonnen pro Jahr in
Betrieb genommen werden. Der ausgewählte Standort bietet ausreichend Platz und
Infrastruktur, um eine schrittweise Erweiterung und eine langfristige
industrielle Präsenz zu ermöglichen.
?Die Entscheidung für Chemelot stellt einen entscheidenden Meilenstein auf dem
Weg zur Skalierung dar, den wir im letzten Jahr skizziert haben", erklärte Ofer
Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Von Anfang an war es unser Ziel, von
der Validierung im Pilotmaßstab zu einer Industrieanlage überzugehen, die unter
realen Bedingungen betrieben werden kann, kommerziell relevante Ergebnisse
liefert und zukünftiges Wachstum unterstützt. Chemelot stellt die Infrastruktur,
die industrielle Integration und die Expansionskapazitäten bereit, die nicht nur
für unsere einzigartige Anlage erforderlich sind, sondern auch als Grundlage für
eine vollständige kommerzielle Nutzung der erhöhten Verarbeitungskapazitäten
dienen."
Frank Schaap, Business Development Director bei Chemelot, äußerte sich wie
folgt:?Wir sind sehr stolz darauf, dass Aduro Chemelot als Standort für seine
weltweit erste Industrieanlage ausgewählt hat. Das Projekt des Unternehmens
unterstreicht unser langfristiges Ziel, eine führende Rolle in der
Kreislaufwirtschaft und der kohlenstoffarmen Chemie einzunehmen. Aduro stärkt
das bestehende Ökosystem auf unserem Gelände und trägt zum Aufbau skalierbarer
Kreislauf-Rohstoffwege bei, die vollständig in unsere integrierten
Wertschöpfungsketten eingebunden werden können. Genau diese Art von Innovation
beschleunigt unseren Übergang zu einer klimaneutralen chemischen Industrie."
Astrid Boeijen, CEO des Brightlands Chemelot Campus, fügte hinzu:?Am
Brightlands Chemelot Campus setzen wir uns dafür ein, bahnbrechende Technologien
auf ihrem Weg vom Labor zur industriellen Realität zu unterstützen. Die Scale-
up-Einrichtung von Aduro passt perfekt zu unserer Mission, Scale-ups zu
ermöglichen und zu unterstützen, Innovationen zu beschleunigen und Unternehmen
mit den Partnern und dem Fachwissen zu verbinden, die sie für ihren Erfolg
benötigen. Mit der Entscheidung für Chemelot wird Aduro Teil eines starken
Innovationsökosystems, das gemeinsam die Zukunft der Kreislaufchemie gestaltet.
Wir freuen uns und sind stolz darauf, sie auf diesem Weg zu einer groß
angelegten Wirkung zu unterstützen."
Der Regionalminister für Wirtschaft, Finanzen und Unternehmensführung sowie
öffentliche Angelegenheiten und Vizepräsident des European Chemical Regions
Network (ECRN),
(https://ecrn.net/?utm_source=ECRN%20Aduro&utm_campaign=PR179&utm_medium=PressRe
lease) Stephan Satijn, erklärte:?Die einzigartige Anlage von Aduro ist genau
die Art von Investition, die unsere Position als europäischer Marktführer im
Bereich der zirkulären und klimaneutralen Chemie stärkt. Durch die Umwandlung
von Abfallströmen in wertvolle Rohstoffe tragen Projekte wie dieses direkt zu
unseren Nachhaltigkeitszielen bei und stärken gleichzeitig die industrielle
Basis der Niederlande und der Provinz Limburg. Wir freuen uns, Innovatoren
willkommen zu heißen, die dazu beitragen, den Übergang zu einer zukunftsfähigen
chemischen Industrie zu beschleunigen."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter
Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von
Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung
erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Über Chemelot
Chemelot ist einer der wichtigsten Industriecluster in den Niederlanden. Im
Chemelot Industrial Park sind 17 Produktionsunternehmen in 60 verschiedenen
Werken tätig, die sowohl hinsichtlich der Energie- als auch der Rohstoffströme
stark miteinander vernetzt sind. Bei diesen Unternehmen und in der einzigartigen
Kombination mit dem Brightlands Chemelot Campus wird intensiv an der Umstellung
auf eine nachhaltige Produktion gearbeitet.
Neben der Energiewende ist die Rohstoffwende von gleicher Bedeutung. Das Ziel
von Chemelot ist es, bis 2050 eine vollständig kreislauforientierte Produktion
zu erreichen. Gerade weil die Anlagen so eng miteinander vernetzt sind, ist
Chemelot in einer hervorragenden Position, um dies zu erreichen. Auf dem 800
Hektar großen Gelände sind rund 8.000 Mitarbeiter in mehr als 200 Unternehmen
tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.chemelot.nl
(http://www.chemelot.nl/).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
Chemelot
Danielle Willems, Director Communications & Public Affairs
Danielle.Willems@chemelot.nl
KCSA Strategic Communications
(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR179&utm_medium=Pre
ssRelease)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich
des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten
darstellen und unter anderem Aussagen über die geplante Entwicklung einer
industriellen Scale-up-Anlage und einer First-of-a-Kind-Anlage (?FOAK") im
Chemelot Industrial Park, die erwartete Verarbeitungskapazität der FOAK-Anlage,
die Eignung des ausgewählten Standorts für eine schrittweise Erweiterung, die
voraussichtliche Rolle der Anlage in der Scale-up-Strategie von Aduro und die
Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie hin zu einer breiteren
kommerziellen Nutzung.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und
Überzeugungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu diesen
Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der
Technologieentwicklung und -skalierung, technischen und konstruktiven
Herausforderungen, Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, Zeitplänen für
Bau und Inbetriebnahme, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Verfügbarkeit und
Qualität von Rohstoffen, Marktnachfrage nach recycelten
Kohlenwasserstoffprodukten, Wettbewerbsdruck, Störungen der Lieferkette,
Änderungen der Umwelt- und Chemikalienvorschriften sowie allgemeine Wirtschafts-
und Marktbedingungen.
Weitere Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse
führen könnten, sind in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens
beschrieben, darunter auch diejenigen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) und auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde
(Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/)
verfügbar sind.
Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit
haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht
vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/290c61df-
0994-4eb0-9a49-812e63a50eec
Â°
