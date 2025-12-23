GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt und informiert über den aktuellen Stand des Geschäfts

Werte in diesem Artikel

^LONDON, Ontario, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein

Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das mithilfe chemischer

Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat seine

verkürzten konsolidierten Zwischenergebnisse für den Drei- bzw.

Sechsmonatszeitraum zum 30. November 2025 vorgelegt und präsentiert die

folgenden Highlights. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung

verstehen sich in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

?Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 haben wir bei Aduro mehrere

wichtige operative und strategische Meilensteine erreicht, während wir unseren

Skalierungsplan konsequent weiterverfolgt haben", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.

?Wir haben die Inbetriebnahme unserer Pilotanlage für den Next Generation

Process vorangetrieben und im Rahmen des Demonstrationsanlagenprogramms

deutliche Fortschritte erzielt - unter anderem bei der globalen Standortauswahl

für die künftige Demonstrationsanlage. Diese Maßnahmen legen die Basis für

unsere laufenden technischen und ingenieurtechnischen Aktivitäten, während wir

den Übergang in die nächste Entwicklungsphase vorbereiten."

?Nach Quartalsende haben wir die Kapitalposition des Unternehmens durch den

Abschluss einer öffentlichen Emission in den USA mit einem Bruttoerlös von rund

20 Mio. US-Dollar deutlich gestärkt und damit zusätzliche finanzielle

Flexibilität zur Unterstützung der geplanten Aktivitäten im gesamten Unternehmen

gewonnen", so Mena Beshay, Chief Financial Officer von Aduro.?Der Erlös aus der

Emission wird vorrangig für die Weiterentwicklung des

Demonstrationsanlagenprogramms sowie für weitere Investitionen in Forschung und

Entwicklung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet."

Zweites Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Finanzielle Highlights (Drei- bzw.

Sechsmonatszeitraum endend am 30. November 2025)

* Der Quartalsumsatz für das zweite Quartal 2026 belief sich auf 122.706 CAD,

ein Anstieg von 222 % gegenüber 38.143 CAD im zweiten Quartal 2025. Der

Umsatz seit Jahresbeginn für die sechs Monate bis zum 30. November 2025

betrug 167.206 CAD, was einem Zuwachs von 80 % gegenüber 93.143 CAD im

gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Der aktuelle Umsatz des

Unternehmens stammt aus der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von

Kundenbindungsprogrammen (Customer Engagement Programs, CEP), die der

Bewertung der Technologie und der Zusammenarbeit des Unternehmens dienen.

Diese Einnahmen sind einmalig und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der

Evaluierungsprojekte. Die Unterschiede zwischen den Quartalen spiegeln die

Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Expansionsaktivitäten,

laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.

* Der Verlust aus dem operativen Geschäft für das zweite Quartal 2026 belief

sich auf 6.461.987 CAD, verglichen mit 3.114.712 CAD im zweiten Quartal

2025. Der Verlust seit Jahresbeginn für die sechs Monate bis zum 30.

November 2025 belief sich auf 12.787.005 CAD, verglichen mit 5.577.244 CAD

im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf

höhere nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, einen nicht

zahlungswirksamen Verlust aus der Neubewertung der derivativen

Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens, verstärkte Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten sowie Maßnahmen zur Skalierung der Technologie

zurückzuführen. Hinzu kommen die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter zur

Unterstützung des Wachstums, höhere Marketing- und PR-Ausgaben sowie

zusätzliche Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der Notierung an der

Nasdaq.

* Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2026 belief sich auf -3.299.026

CAD, verglichen mit -1.887.750 CAD im zweiten Quartal 2025. Für die ersten

sechs Monate bis zum 30. November 2025 lag das bereinigte EBITDA bei

-5.553.410 CAD, gegenüber -3.634.498 CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

* Zum 30. November 2025 betrugen die Buchwerte der Sachanlagen 8,9 Millionen

CAD, ein Anstieg von 3,8 Millionen CAD gegenüber 5,1 Millionen CAD im

vierten Quartal 2025. Dies war in erster Linie auf laufende

Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit dem Bau der NGP-Pilotanlage des

Unternehmens zurückzuführen.

* Zum 30. November 2025 verfügte das Unternehmen über eine solide

Liquiditätsposition von 13,04 Millionen CAD, verglichen mit 6,96 Millionen

CAD im vierten Quartal 2025. Nach dem 30. November 2025 hat Aduro durch den

Abschluss einer garantierten öffentlichen Emission in den USA einen

Bruttoerlös von rund 20 Millionen US-Dollar erzielt, wodurch die Bilanz des

Unternehmens weiter gestärkt wurde.

Reconciliation of Adjusted EBITDA (Non-GAAP) to Loss from Operations (GAAP)

(CAD $) Q2 FY2026 YTD FY 2026 Q2 FY2025 YTD FY 2025

----------------------------------------------------------------------------------

Loss from

operations

(GAAP) $ (6,461,987 ) $ (12,787,005 ) $ (3,114,712 ) $ (5,577,244 )

----------------------------------------------------------------------------------

Add: Share-

based

compensation

(non-cash) 1,860,246 4,321,800 1,022,267 1,611,318

Add: Change

in fair

value of

derivative

financial

liability

(non-cash) 1,284,420 2,833,083 74,568 74,568

Add:

Depreciation

and

amortization 149,467 291,679 130,127 256,860

Deduct:

Other Income (131,172 ) (212,967 ) - -

----------------------------------------------------------------------------------

Adjusted

EBITDA (Non-

GAAP) $ (3,299,026 ) $ (5,553,410 ) $ (1,887,750 ) $ (3,634,498 )

----------------------------------------------------------------------------------

Erläuterungen der Anpassungen:

* Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen

und -prämien.

* Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen

Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der

Neubewertung von Finanzinstrumenten.

* Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht

zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle

Vermögenswerte.

* Sonstige Erträge: Zinserträge auf Bareinlagen, die nicht in das

Betriebsergebnis einbezogen wurden.

Selected Comparative Financial Information for the three and six months ended

November 30, 2025

Q2 % YTD %

(CAD $) Q2 FY2026 Q2 FY2025 Change YTD FY2026 YTD FY2025 Change

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Revenue $ 122,706 $ 38,143 222 % 167,206 93,143 80 %

Loss from

operations $ (6,461,987 ) $ (3,114,712 ) 107 % $ (12,787,005 ) $ (5,577,244 ) 129 %

Adjusted

EBITDA $ (3,299,026 ) $ (1,887,750 ) 75 % $ (5,553,410 ) $ (3,634,498 ) 53 %

Q2 FY2026 Q4 FY2025

(Ended Nov (Ended May %

(CAD $) 30, 2025) 31, 2025) Change

-------------------------------------------------------------------------------

Property, plant & equipment $ 7,729,984 $ 4,109,459 88 %

Cash position $ 13,042,599 $ 6,957,846 87 %

Zweites Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Unternehmenshighlights und

nachfolgende Ereignisse

Pilotanlage für den Next Generation Process (?NGP") geht in die

Inbetriebnahmephase

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Ende: 31. August 2025) hat Aduro in

Zusammenarbeit mit seinem Engineering-Partner Zeton Inc. den Bau der Pilotanlage

für den Next Generation Process (NGP) weiter vorangetrieben. Gleichzeitig hat

Siemens die Integration der Automatisierungs- und Steuerungssysteme

intensiviert, um die Anlage auf die bevorstehende Inbetriebnahme vorzubereiten.

Am Unternehmensstandort in London wurden die Vorbereitungsarbeiten

abgeschlossen, darunter die Modernisierung der Heizungs-, Klima- und

Lüftungsanlagen, der Elektrik sowie die Umgestaltung der Labore. Parallel dazu

wurden die Büroräume erweitert und die Systemdokumentation fortgeführt. Die

Werksabnahmeprüfung der Extruder, der letzten lang zu beschaffenden Komponenten,

wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Einheiten wurden im September an den

Standort geliefert. Zusammen bilden diese Meilensteine die Grundlage für den

Start der Inbetriebnahmeaktivitäten.

Im September begann Aduro mit der Inbetriebnahme seiner NGP-Pilotanlage, was

einen bedeutenden Übergang vom Bau zum Betrieb darstellt. Das stufenweise

Inbetriebnahmeprogramm begann mit der Beschickungsvorbereitung und den

Reaktorsystemen, wo die mechanische Überprüfung, die Integration des

Steuersystems und die Sicherheitsvalidierung im Gange sind, um zu bestätigen,

dass die Leistung den Konstruktionsspezifikationen entspricht.

Im Oktober begann die zweite Phase der Inbetriebnahme mit dem

Produktrückgewinnungssystem, wodurch das Programm entscheidend in Richtung einer

vollständigen Systemintegration vorangetrieben wurde. Diese Phase 2 umfasste

zusätzliche Teilsysteme, wobei der Schwerpunkt auf sequenziellen Tests,

Nassläufen und der Prozessoptimierung lag. Die Aktivitäten wurden bis Dezember

2025 fortgeführt, während das Unternehmen seinen stufenweisen Inbetriebnahmeplan

umsetzte, um die Anlage auf längerfristige Pilotbetriebskampagnen vorzubereiten.

Die Inbetriebnahme erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Zeton, Siemens sowie den

internen Forschungs-, Entwicklungs- und Betriebsteams von Aduro, wobei der Fokus

weiterhin auf Betriebsbereitschaft, Sicherheit und Qualitätssicherung lag.

Start des Demonstrationsanlagenprogramms

Im November 2025 unterzeichnete Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Signs-NonBinding-LOI-for-Demonstration-

Plant-Site-in-

Europe/default.aspx?utm_source=Site%20LOI&utm_campaign=PR178&utm_medium=PressRel

ease) für den geplanten Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Ausrüstungen auf

dem Gelände einer Industriebrache in den Niederlanden. Die geplante Transaktion

sieht einen Kaufpreis von 2 Millionen Euro sowie eine nicht rückzahlbare Gebühr

für den exklusiven Zugang zum Grundstück während der Due-Diligence-Phase vor.

Das Gelände wird als potenzieller Standort für die Demonstrationsanlage des

Unternehmens im Rahmen der strukturierten Skalierung von der Pilotanlage für den

Next Generation Process geprüft. Die Absichtserklärung ist unverbindlich, und

der Abschluss der Transaktion hängt weiterhin von der Due Diligence, der

Aushandlung endgültiger Vereinbarungen sowie den üblichen Bedingungen und

Genehmigungen ab.

Parallel dazu hat Aduro mit ersten technischen und planerischen Aktivitäten

begonnen, um die Systemanforderungen und Leistungskriterien für die detaillierte

Planung und die Einbindung von Partnern festzulegen. Die endgültige

Standortauswahl wird derzeit für Ende Januar 2026 erwartet.

Im Laufe des Quartals hat Aduro im Rahmen seines Demonstrationsanlagenprogramms

eine Reihe technischer Versuche an Anlagen im industriellen Maßstab gestartet.

Diese Arbeiten dienen der Unterstützung der detaillierten technischen Planung

und liefern wichtige Erkenntnisse für die Auswahl der für den

Demonstrationsbetrieb benötigten Ausrüstung mit langen Lieferzeiten. Die

Versuche werden in Zusammenarbeit mit der KraussMaffei Extrusion GmbH und CHILL

B.V. durchgeführt und konzentrieren sich auf die Bewertung extrusionsbasierter

Verfahren zur Aufbereitung kontaminierter und gemischter Kunststoffabfälle vor

dem Hydrochemolytic(TM)-Prozess. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden in die

Anlagenauslegung, die Vorbehandlungsstrategie sowie die Integrationsplanung für

die Demonstrationsanlage einfließen.

Erfolgreiches Steamcracking von aus Kunststoff gewonnenem Hydrochemolytic(TM)-Öl im

Pilotmaßstab (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-

releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Reports-Successful-Pilot-Scale-

Steam-Cracking-of-Plastic-Derived-Hydrochemolytic-

Oil/default.aspx?utm_source=SteamCrackerTrials&utm_campaign=PR178&utm_medium=Pre

ssRelease)

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Aduro in einer europäischen

Pilotanlage Versuche zum Steamcracking von aus Kunststoff gewonnenem

Hydrochemolytic(TM)-Öl im Pilotmaßstab erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde Öl

aus gemischten Kunststoffabfällen untersucht und das Material?wie gewonnen"

verarbeitet, ohne Hydrotreating oder Verdünnung. Das Programm zeigte einen

stabilen Ofenbetrieb und erzielte Ethylen- und Propylenausbeuten, die mit denen

konventioneller fossiler Steamcracker-Rohstoffe vergleichbar sind. Die

Versuchsergebnisse liefern wichtige Daten, die eine weitergehende Bewertung von

aus HCT gewonnenen Flüssigkeiten für einen potenziellen Einsatz in

Steamcracking-Anwendungen unterstützen.

Teilnahme an Investoren- und Branchenkonferenzen sowie globales Engagement

Im Laufe des Quartals nahm Aduro an einer Reihe von Investoren- und

Fachkonferenzen in Nordamerika, Europa und Asien teil und tauschte sich mit

Stakeholdern entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Chemie-, Kunststoff-

und Recyclingbranche aus. Zu diesen Aktivitäten zählten Investorenpräsentationen

sowie die Teilnahme an Fachforen mit den Schwerpunkten chemisches Recycling und

Materialkreislaufwirtschaft.

Neben der routinemäßigen Teilnahme an Konferenzen engagierte sich Aduro auch in

ausgewählten nicht-kommerziellen Aktivitäten. Aduro Clean Technologies Europe

B.V. war Teil der niederländischen Handelsdelegation nach Japan im Zusammenhang

mit der Expo 2025 in Osaka (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Europe-Joins-

Dutch-Trade-Delegation-at-Expo-

2025OsakaJapan/default.aspx?utm_source=AduroJapanExpo25&utm_campaign=PR178&utm_m

edium=PressRelease), deren Schwerpunkt auf Initiativen in den Bereichen

Energiewende, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft lag. Darüber hinaus wurde

Aduro in einer Folge der Dokumentarserie Earth with John Holden

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-to-be-Featured-onEarth-with-John-

Holden/default.aspx?utm_source=EarthWithJohnHolden&utm_campaign=PR178&utm_medium

=PressRelease) vorgestellt, in der die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens sowie deren Entwicklung vom Laborstadium bis zum Einsatz im Pilot-

und Demonstrationsmaßstab beleuchtet wurden.

Nachfolgende Ereignisse

Verbesserte Kapitalausstattung durch Börsengang in den USA

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-of-US20-Million-

Underwritten-Public-

Offering/default.aspx?utm_source=20MRaise&utm_campaign=PR178&utm_medium=PressRel

ease)

Im Dezember 2025 hat Aduro einen Börsengang in den USA mit Stammaktien und

dazugehörigen Optionsscheinen abgeschlossen, der einen Bruttoerlös von rund 20

Millionen US-Dollar vor Abzug von Emissionsabschlägen und Emissionskosten

erzielte. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös vorrangig für das

Demonstrationsanlagenprogramm, laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten,

allgemeine Unternehmenszwecke sowie als Betriebskapital zu verwenden.

Zusammenarbeit mit ECOCE zur Förderung des Recyclings flexibler

Kunststoffverpackungen in Mexiko (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Collaborates-with-

ECOCE-to-Advance-Recycling-of-Flexible-Plastic-Packaging-in-

Mexico/default.aspx?utm_source=EcoceMOU&utm_campaign=PR178&utm_medium=PressRelea

se)

Im Dezember 2025 schloss Aduro einen mehrjährigen Rahmenvertrag über eine

Zusammenarbeit mit ECOCE, A.C., einer gemeinnützigen Umweltorganisation mit Sitz

in Mexiko. ECOCE verwaltet im Auftrag seiner Mitgliedsunternehmen das nationale

private Sammelprogramm für Verpackungen in Mexiko und unterstützt die Sammlung

und Verwertung von PET, HDPE, Aluminium sowie weiteren Materialien aus dem

Endverbrauch. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Aduro und ECOCE die Anwendung

der Hydrochemolytic(TM)-Technologie anhand realer Endverbrauchsmaterialien

evaluieren, die über die Sammelsysteme von ECOCE bereitgestellt werden. Der

Schwerpunkt liegt dabei auf schwer zu recycelnden, mehrschichtigen und

gemischten Kunststoffabfallströmen.

Abschluss des Shell GameChanger-Programms

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Graduates-from-Shell-GameChanger-

Program/default.aspx?utm_source=GraduateGameChanger&utm_campaign=PR178&utm_mediu

m=PressRelease)

Im Dezember 2025 hat Aduro seine Teilnahme am Shell GameChanger-Programm

erfolgreich abgeschlossen und damit eine mehrjährige Zusammenarbeit beendet, die

sich auf die Bewertung der Anwendung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie im Rahmen

von Shells Initiative zur Dekarbonisierung der Chemie konzentrierte. Das

Programm lieferte wertvolles technisches Feedback und validierte zentrale

Annahmen zum Prozessdesign im Dauerbetrieb. Damit unterstützte es maßgeblich

Aduros Weg zur technischen Skalierung vom Pilot- zum Demonstrationsmaßstab.

Die vollständigen verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüsse sowie der

Lagebericht des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. November

2025 sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf EDGAR

(www.sec.gov) verfügbar.

Hinweis:

(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (?EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative

zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn/-verlust zu verstehen. EBITDA und

bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind

daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber

vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor

aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von

derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten

Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das

bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie

die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des

Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte

EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche

Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als

Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und

Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame

aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des

beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem

EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das

bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie

die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des

Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht.

Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden

Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen

tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro

widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der

Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das

Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro

und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet

werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS

vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht

mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem

Aussagen zum Zeitplan, Umfang und Fortschritt der Inbetriebnahme der Pilotanlage

für den Next Generation Process des Unternehmens, zur Entwicklung, Auslegung,

Standortwahl und Betriebsbereitschaft der geplanten Demonstrationsanlage, zur

Skalierbarkeit und technischen Leistungsfähigkeit der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie des Unternehmens, zur geplanten Verwendung der Erlöse aus der

öffentlichen Emission des Unternehmens sowie zur Fähigkeit des Unternehmens,

seine Skalierungs- und Entwicklungspläne erfolgreich umzusetzen. Alle Aussagen,

die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Aktivitäten,

Ereignisse oder Entwicklungen, die Aduro Clean Technologies Inc. (?Aduro" oder

das?Unternehmen") erwartet oder prognostiziert, gelten als zukunftsgerichtete

Aussagen. Diese umfassen unter anderem: den erwarteten Zeitplan, Umfang und

Fortschritt der Inbetriebnahmeaktivitäten für die NGP-Pilotanlage; die

Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Übergangs vom Bau zum integrierten

und kontinuierlichen Pilotbetrieb; den voraussichtlichen Entwurfs-,

Konstruktions-, Planungs- und Standortauswahlprozess für die geplante

Demonstrationsanlage, einschließlich der Bewertung eines potenziellen Standorts

in den Niederlanden und des Zeitplans für die endgültige Standortentscheidung;

die Erwartungen des Unternehmens zur Verwendung der Erlöse aus seinem

öffentlichen Angebot in den USA, einschließlich der Finanzierung der

Demonstrationsanlage, von Forschung und Entwicklung sowie allgemeiner

Unternehmenszwecke; die erwarteten Ergebnisse der Pilotversuche mit

Hydrochemolytic(TM)-Öl im Steamcracking-Verfahren und die potenzielle Anwendbarkeit

von aus HCT gewonnenen Flüssigkeiten als Einsatzstoffe für Steamcracking-

Verfahren; die erwarteten Ergebnisse und Auswirkungen der technischen Versuche

mit KraussMaffei Extrusion GmbH und CHILL B.V., die die Auswahl der Ausrüstung

und die Konzeption des Vorbehandlungssystems für die Demonstrationsanlage

unterstützen; die erwarteten Ergebnisse der Kooperationsaktivitäten,

einschließlich der Vereinbarung mit ECOCE zur Bewertung von Post-Consumer-

Rohstoffen; die erwarteten Vorteile der Teilnahme an technischen, Branchen- und

Investorenkonferenzen; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des

Fortschritts und des Zeitplans seines Demonstrationsanlagenprogramms; sowie die

Überzeugung des Unternehmens, dass seine gestärkte Kapitalposition die

notwendige Flexibilität bietet, um die Skalierung-voranzutreiben und geplante

Aktivitäten im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Zukunftsgerichtete Aussagen

basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen

und Annahmen des Unternehmens, einschließlich Annahmen zu: der erfolgreichen und

rechtzeitigen Fertigstellung der Inbetriebnahme und Integration der NGP-

Pilotanlage; der Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie unter Pilotbedingungen; der Verfügbarkeit und

Eignung von Industriestandorten, Ausrüstung und Infrastruktur für die

Demonstrationsanlage; der Fähigkeit des Unternehmens, die Due Diligence

abzuschließen und endgültige Vereinbarungen in Bezug auf den vorgeschlagenen

Standort in den Niederlanden auszuhandeln; der fortgesetzten technischen

Unterstützung durch Partner wie Zeton Inc., Siemens Canada, KraussMaffei

Extrusion GmbH und CHILL B.V.; der Reproduzierbarkeit und Nützlichkeit der durch

Pilotversuche und technische Tests gewonnenen Daten; stabiler makroökonomischer,

regulatorischer und industrieller Rahmenbedingungen; dem fortgesetzten Zugang zu

Rohstoffvorräten für Tests und Bewertungen; der fortgesetzten Zusammenarbeit mit

potenziellen Partnern und Kooperationspartnern; sowie der Verfügbarkeit von

ausreichend Kapital, Personal und Ressourcen zur Unterstützung von Skalierung,

Forschung und Entwicklung sowie der Betriebsplanung. Diese Aussagen können durch

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren beeinflusst

werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von

den hier geäußerten oder angedeuteten Erwartungen abweichen. Dazu zählen unter

anderem: Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder unerwartete Probleme bei der

Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage; Risiken im Zusammenhang mit der

Anlagenleistung, Systemintegration, Automatisierung oder Datenerfassung;

Unsicherheiten, die sich aus der Due Diligence, behördlichen Prüfungen oder

kommerziellen Verhandlungen bezüglich des potenziellen Standorts in den

Niederlanden ergeben; Änderungen der Konstruktionsanforderungen, technischen

Annahmen oder Genehmigungsbedingungen für die geplante Demonstrationsanlage;

technische Risiken in Bezug auf Prozessleistung, Rohstoffvariabilität und die

Anwendbarkeit von HCT-abgeleiteten Flüssigkeiten in Steamcracking-Anlagen

Dritter; Einschränkungen in der Lieferkette, einschließlich der Verfügbarkeit

von Komponenten mit langer Lieferzeit; Abhängigkeiten von Ingenieurbüros und

Kooperationspartnern; Änderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen,

regulatorischen oder politischen Rahmenbedingungen, die das fortschrittliche

Recycling und die chemische Verarbeitung betreffen; erhöhte Kapitalkosten oder

eingeschränkter Zugang zu Finanzmitteln; Risiken im Zusammenhang mit der Bindung

von Fachkräften und der Sicherstellung der Betriebsbereitschaft; sowie

Unsicherheiten, die mit der frühen Skalierung neuartiger Prozesstechnologien

verbunden sind.

Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung oder Absicht,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - sei es

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -,

es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f51124ab-1434-4b0f-b6da-

8853ce7c870f

