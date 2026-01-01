Webinar: Bitcoin 2026 - Durchbruch in den Mainstream? Chancen und Risiken für dein Portfolio

Live-Mitschnitt

Bitcoin zwischen Volatilität und Mainstream. Welche Chancen sich fürs Portfolio ergeben und wo Risiken klar begrenzt werden müssen, hast du im Webinar erfahren.

Bist du bereit, dein Depot winterfest zu machen? Bitcoin hat sich längst von der Nische zum digitalen Gold entwickelt und steht 2026 vor dem endgültigen Durchbruch in den Mainstream! Mit einer Marktkapitalisierung von 2.200 Milliarden US-Dollar und dem Sprung auf Platz 8 der wertvollsten Assets weltweit ist klar: Krypto ist kein Experiment mehr, sondern ein Muss für jedes moderne Portfolio. Im Webinar konntest du lernen, wie du diesen Wendepunkt für dich nutzt. Experte Daniel Troester hat beleuchtet, warum US-Spot-ETFs und die steigende Akzeptanz die Spielregeln grundlegend verändert haben und wie du dich jetzt strategisch positionierst.

Das Jahr 2026 bringt ein spannendes Umfeld: Während die wirtschaftliche Unsicherheit anhält, stärken sinkende Zinsen und wachsende Geldmengen das Narrativ von Bitcoin als knappes, digitales Gut. Im Webinar konntest du erfahren, warum bereits über 50 % der institutionellen Investoren in Krypto investiert sind und wie du Bitcoin als effektiven Hedge gegen traditionelle Währungsrisiken einsetzt. Es wurde auf Basis harter Fakten gezeigt, warum eine Haltedauer von über drei Jahren in der Vergangenheit immer zu positiven Renditen geführt hat - die perfekte Basis für deine langfristige Wertstabilität.

Im Webinar für Krypto-Einsteiger und -Fortgeschrittene wurde eingeordnet, welche Chancen sich daraus für private und institutionelle Portfolios ergeben können - und wo klare Risiken liegen. Es ging um die Rolle von Bitcoin im modernen Portfolio, um realistische Szenarien für 2026 und darum, wie digitale Assets zur langfristigen Stabilität beitragen können, ohne die Gesamtstruktur aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Dr. Johannes Seemüller ist Finanzexperte mit umfangreicher Erfahrung im Wertpapierhandel und im Handel mit digitalen Vermögenswerten. Seit April 2024 ist er als Head of Trading bei Boerse Stuttgart Digital tätig, wo er den Handel mit digitalen Vermögenswerten, sowie dessen Weiterentwicklung, verantwortet. Zuvor leitete er als Head of Trading | Digital Assets bei der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG den Bereich des Handels digitaler Vermögenswerte. Von 2018 bis 2022 war er in verschiedenen Führungspositionen bei Boerse Stuttgart Digital tätig, darunter als Chief Product Officer (CPO) und Head of Operations and Business Development. Er hat das Produkt BISON sowie dessen Kundenservice und Betrieb aufgebaut und das Geschäft in einer Hyperwachstumsphase skaliert. Dr. Johannes Seemüller ist ein leidenschaftlicher Quant-Trader und ein Experte im Bereich Kryptowährungen.