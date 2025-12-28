Software-Riese mit Zahlen

Der DAX-Riese SAP hat am Donnerstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen des Softwarekonzerns aus.

SAP konnte den Gewinn im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 steigern. Das Unternehmen meldete ein EPS von 1,58 Euro je Aktie, nach 1,37 Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in ihren Prognosen im Vorfeld einen Gewinnanstieg auf 1,51 Euro je Aktie vorausgesagt.

Der Quartalsumsatz des Walldorfer Konzerns belief sich daneben auf 9,68 Milliarden Euro. Analysten hatten für das Berichtsquartal einen Umsatz von durchschnittlich 9,75 Milliarden Euro erwartet und damit eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als SAP 9,38 Milliarden Euro umgesetzt hatte.

Jahreszahlen nach Stellenabbau und starkem Cloud-Geschäft im Blick

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 gab SAP den Gewinn je Aktie mit 6,28 Euro an. Das ist mehr als von den Experten prognostiziert, denn die Analysten waren zuvor von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 6,05 Euro ausgegangen - gegenüber 2,68 Euro je Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Unter dem Strich wuchs der Nettogewinn auf 7,5 Milliarden Euro, das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Im Vorjahr hatten Stellenstreichungen mit Milliardenkosten belastet.

Auf der Umsatzseite prognostizierten die Analysten für das Gesamtjahr im Durchschnitt 36,91 Milliarden Euro, nachdem im vorangegangenen Fiskaljahr ein Umsatz von 34,18 Milliarden Euro generiert worden war. Tatsächlich setzte SAP im Geschäftsjahr 2025 dank des starken Zuwachses bei Cloudsoftware jedoch 36,8 Milliarden Euro um. Allerdings blieb das Wachstum des Auftragsbestands in der Cloud mit währungsbereinigt 25 Prozent etwas unter den Erwartungen von Experten.

Umsatzwachstum soll beschleunigt werden

SAP will sein Umsatzwachstum in diesem Jahr beschleunigen und dabei profitabler werden. Der Produktumsatz mit Cloudsoftware und herkömmlichen Lizenzen soll währungsbereinigt um 12 bis 13 Prozent zulegen, die Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz allein um 23 bis 25 Prozent, wie der Konzern im Zuge der Zahlenvorlage mitteilte. Die Walldorfer wollen das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 14 bis 18 Prozent klettern lassen, wenn Wechselkursschwankungen ausgeklammert werden. Damit würde die Marge weiter anziehen. Mit den Zielsetzungen liegt SAP im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der Auftragsbestand in der Cloud auf Sicht von zwölf Monaten dürfte allerdings langsamer wachsen als im Vorjahr.

SAP plant Aktienrückkauf in Milliardenhöhe

Das Unternehmen kündigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm für 10 Milliarden Euro über zwei Jahre an.

So reagiert die SAP-Aktie

Die SAP-Aktie war am Vortag bei 196,14 Euro um 0,6 Prozent höher aus dem XETRA-Handel gegangen. Im vorbörslichen Tradegate-Handel geht es am Donnerstag dann aber zeitweise 5,02 Prozent auf 187,70 Euro abwärts.

Der Kursrutsch trotz dem starken Gewinn-Zahlen liegt möglicherweise am leicht verfehlten Cloud-Umsatz und einem Auftragsbestand, der hinter den Erwartungen blieb. Da das Rückkaufprogramm bereits gerüchteweise am Markt die Runde machte, könnten auf die Ankündigung Gewinnmitnahmen nach dem Motto "Sell the News" folgen - ein Zeichen dafür, dass Anleger das künftige Wachstum zunehmend hinterfragen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

