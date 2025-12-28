Merz: Deutschland braucht mehr technologische Souveränität
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung möchte Deutschland aus der technologischen Abhängigkeit herausführen. Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einer Regierungserklärung im Bundestag. Notwendig seien "Maßnahmen zur Reduzierung von Abhängigkeiten, Abhängigkeiten, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten allzu leichtsinnig eingegangen sind, Maßnahmen für mehr Souveränität, gerade auch technologische Souveränität".
Politiker und Fachleute diskutieren seit einiger Zeit über die Frage, was wäre, wenn die US-Regierung Europa den Zugang zu amerikanischer Technologie kappen würde. Im Fokus stehen dabei unter anderem IT-Infrastruktur, Software und Dienstleistungen./abc/DP/mis
