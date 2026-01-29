OTS: ING Deutschland / ING Deutschland wächst und erweitert Angebot
ING Deutschland wächst und erweitert Angebot
Frankfurt am Main
- Anzahl der Mobile Primary Customers steigt auf 2,9 Mio. (2024: 2,6 Mio.)
- Neue Höchststände im Wertpapiergeschäft, bei Baufinanzierungen und
Konsumentenkrediten
- Provisionsergebnis wächst auf 715 Mio. Euro (2024: 504 Mio. Euro)
- Ergebnis vor Steuern bei 1,9 Mrd. Euro (2024: 2,1 Mrd. Euro)
Die ING Deutschland ist in einem erfolgreichen Geschäftsjahr gewachsen und hat
neue Akzente gesetzt, um mit einem breiteren Angebot stärker auf individuelle
Kundenbedürfnisse einzugehen. Im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung hat sie
etwa neue Produkte und Services speziell für jüngere Kundengruppen eingeführt
und deutliches Wachstum in der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie im
Wertpapiergeschäft verzeichnet. Zudem hat die ING Deutschland den
Digitalisierungsgrad ihrer Prozesse weiter erhöht und die Fokussierung auf die
drei zentralen Handlungsfelder Wachstum, technische sowie organisatorische
Weiterentwicklung vorangetrieben.
"2025 war geprägt von Wachstum und wichtigen Weichenstellungen. Wir haben
kommerziell weiter zugelegt, erste Angebotslücken geschlossen und Initiativen
mit direktem Kundennutzen zu Top-Prioritäten gemacht", resümiert Lars Stoy,
Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland. "Wir wollen unsere
Innovationskraft weiter stärken, das Tempo bei Produkteinführungen steigern und
unseren Kundinnen und Kunden ein persönlicheres Digitalbanking bieten."
Angebot erweitert, Produkt-Pipeline gefüllt
Mit dem Girokonto Junior und dem Direkt-Depot Young wurden 2025 zwei
Einstiegsprodukte zu attraktiven Konditionen für junge Menschen auf den Markt
gebracht.
Auch mit dem europäischen Bezahlsystem WERO adressiert die ING Deutschland
insbesondere die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe. Seit August 2025 ist WERO in
der ING-App für grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Überweisungen in Echtzeit
verfügbar. Bis Jahresende haben Kundinnen und Kunden der ING Deutschland über
500.000 Wallets in ihrer App aktiviert. Im zweiten Quartal 2026 wird die ING
auch im Onlinehandel Zahlungen mit WERO anbieten.
Darüber hinaus arbeitet die ING Deutschland an einer deutlichen Ausweitung des
Angebotes für Affluent-Kunden, das ab 2026 schrittweise eingeführt wird. Der
Fokus liegt auf Angeboten und Services in den Bereichen Investments, Daily
Banking sowie Krediten für die Kapitalanlage in Immobilien. Es ist geplant,
unter anderem über sogenannte European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) die
Anlage in Private Equity anzubieten.
Ab Februar 2026 werden SEPA-Überweisungen standardisiert in Echtzeit ausgeführt.
Im weiteren Jahresverlauf ist zudem die Einführung einer Charge-Kreditkarte
geplant. Ebenfalls ab Februar können Kundinnen und Kunden ab einem Anlagebetrag
von 1.000 Euro ohne Ordergebühr in Krypto Exchange Traded Notes (ETNs)
investieren. Zusätzlich werden Sparpläne für diese Krypto ETNs angeboten.
Vertiefung der Kundenbeziehungen
Die Beziehung zu ihren Kundinnen und Kunden hat die ING Deutschland 2025 weiter
ausgebaut. Rund 57 Prozent der Kundinnen und Kunden nutzten mindestens zwei
Produkte der ING Deutschland (2024: 54 Prozent). Die Anzahl der "Mobile Primary
Customers", die neben dem Girokonto mit monatlichem Geldeingang mindestens ein
weiteres Produkt sowie die App nutzen, wuchs um rund 320.000 auf 2,9 Mio. (2024:
2,6 Mio.). Wie im Vorjahr hat die ING Deutschland damit rund 30 Prozent zum
jährlichen Wachstumsziel der ING Group von insgesamt 1 Mio. Mobile Primary
Customers beigetragen. Die Anzahl der Girokonten stieg per Ende 2025 auf 4,1
Mio. (2024: 3,9 Mio.).
Höchststände bei Trades, Baufinanzierungen, Konsumentenkrediten und Einlagen
Kundinnen und Kunden tätigten erneut mehr Wertpapiertransaktionen als im
Vorjahr. 2025 führte die ING Deutschland rund 55,2 Mio. Wertpapiertransaktionen
für ihre Kundinnen und Kunden aus (2024: 43,3 Mio.) und zählte 3,2 Mio. Depots
(2024: 2,8 Mio.). Das Depotvolumen wuchs um 22 Prozent auf 134,6 Mrd. Euro
(2024: 110,0 Mrd. Euro). Etwas mehr als die Hälfte waren Nettomittelzuflüsse.
Positiv entwickelte sich auch die Baufinanzierung : Das Bestandsvolumen
überschritt erstmals 100 Mrd. Euro und wuchs um fünf Prozent auf 101,5 Mrd. Euro
(2024: 96,2 Mrd. Euro). Das zugesagte Neugeschäft stieg um 30 Prozent gegenüber
dem Vorjahr auf 14,4 Mrd. Euro (2024: 11,0 Mrd. Euro). Wachstumstreiber waren
Angebote mit Nachhaltigkeitsfokus: Knapp 30 Prozent der finanzierten Immobilien
im Neugeschäft hatten das Energielevel A/A+, zudem wurden rund 18.000
energetische Sanierungen finanziert. Das vermittelte Finanzierungsvolumen der
Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen, stieg
auf 26,4 Mrd. Euro (2024: 22,4 Mrd. Euro).
Das zugesagte Neugeschäft bei Konsumentenkrediten stieg um 31 Prozent auf 5,1
Mrd. Euro (2024: 3,9 Mrd. Euro), das Bestandsvolumen legte um 15 Prozent auf
12,2 Mrd. Euro zu (2024: 10,6 Mrd. Euro).
Die Einlagen in Sparprodukten und auf Girokonten erreichten einen neuen
Rekordwert von 156 Mrd. Euro (2024: 150 Mrd. Euro).
Fokus auf Geschäftskonto für Wachstum im Business Banking
Die ING Deutschland hat ihr Angebot für Geschäftskunden auf das Geschäftskonto
als Ankerprodukt ausgerichtet und für weitere Zielgruppen wie Gründerinnen und
Gründer geöffnet. Im Zentrum stehen der weitere Ausbau der Kontofeatures und
kundenfreundlichere Onboarding-Prozesse. Zudem ist das Geschäftskonto inzwischen
Voraussetzung für die Kreditvergabe, wodurch diese beschleunigt, und das
Kundenerlebnis verbessert wird.
Durch die engere Verzahnung im Onboarding von Privat- und Geschäftskunden sollen
zudem Wachstumspotenziale gehoben werden, die sich aus der starken
Positionierung als Privatkundenbank ergeben. Das Angebot für Einlagen von
Geschäftskunden soll ergänzt werden: Zusätzlich zum Business Tagesgeldkonto wird
die ING 2026 ein Festgeldprodukt auf den Markt bringen.
Mit der Fokussierung auf das Geschäftskonto geht der Verkauf des
Bestandsportfolios ausgegebener Kredite einher (2024: 374 Mio. Euro).
Unsichere Wirtschaftslage prägt Wholesale Banking
Im Firmenkundengeschäft machten sich 2025 die gesamtwirtschaftlichen und
geopolitischen Unsicherheiten bemerkbar, was zu sinkenden Zinseinnahmen und
einer höheren Risikovorsorge führte. Erfreulich entwickelte sich hingegen das
Kapitalmarktgeschäft: Mit 58 Emissionen von Unternehmensanleihen und einem
Gesamtvolumen von 5,5 Mrd. Euro war die ING Deutschland laut einschlägiger
Informationsdienstleister führend im deutschsprachigen Raum.
Wie im Privatkundengeschäft verfolgt die ING Deutschland im Wholesale Banking
die Strategie, die Kundenbeziehung zu vertiefen. Ziel ist es, mehr Produkte über
den Kredit als Ankerprodukt hinaus anzubieten und das Ertragsverhältnis
zugunsten der Provisionen zu verbessern. Dementsprechend stehen das
Kapitalmarktgeschäft und Produkte im Zahlungsverkehr sowie der Devisenhandel im
Fokus. Das Volumen ausgereichter Kredite lag 2025 mit 31,7 Mrd. Euro auf
Vorjahresniveau (2024: 32,1 Mrd. Euro).
Deutlich gestiegener Provisionsüberschuss bei rückläufigem Zinsergebnis
Rückläufige Zinsen führten dazu, dass das Zinsergebnis um 11 Prozent auf 3,2
Mrd. Euro (2024: 3,6 Mrd. Euro) sank. Das Provisionsergebnis hingegen legte mit
plus 42 Prozent auf 715 Mio. Euro deutlich zu (2024: 504 Mio. Euro).
Wachstumstreiber waren das Wertpapiergeschäft und der Zahlungsverkehr, zudem
wirkte sich ein buchhalterischer Einmaleffekt positiv aus. Die
Eigenkapitalrendite der Bank betrug 13,5 Prozent (2024: 15,2 Prozent), die
Cost-Income-Ratio 42,8 Prozent (2024: 39,4 Prozent).
Nach Berücksichtigung von sonstigem Ergebnis, Aufwendungen und Risikovorsorge
erzielte die ING Deutschland ein Ergebnis vor Steuern von 1,9 Mrd. Euro (2024:
2,1 Mrd. Euro).
"Wir haben unsere Leistungsfähigkeit 2025 erneut unter Beweis gestellt und ein
starkes Ergebnis erzielt", sagt Nurten Erdogan, Finanzvorständin der ING in
Deutschland. "Wir werden diesen Rückenwind nutzen, um über neue Produkte und
Services weitere Kundengruppen zu erschließen und die Ertragsstruktur der Bank
weiter zu diversifizieren."
Digitalisierung schreitet voran - "Instant Baufi" ab Frühjahr 2026
Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, hat die ING Deutschland auch 2025
ihre Prozesse weiter optimiert. Ziel ist es, dass Kundinnen und Kunden
Kontoeröffnung, Kreditantrag oder Service-Aufträge direkt, intuitiv und
vollständig digital abwickeln können. Zum Start der Messung Ende 2021 lag der
Digitalisierungsgrad aller Prozesse der ING Deutschland ("Digi-Index") bei 66
Prozent. Ende 2024 wurde bereits ein Wert von 81 Prozent erzielt, durch den
Einsatz von Künstlicher Intelligenz stieg der Digi-Index 2025 auf 86 Prozent.
So kann die ING Deutschland mithilfe Künstlicher Intelligenz in der
Baufinanzierung aus amtlichen und öffentlichen Datenquellen ein digitales Abbild
von Bestandsimmobilien erstellen. Kundinnen und Kunden müssen infolgedessen
weniger Unterlagen einreichen und die Immobilienbewertung wird deutlich
beschleunigt. Mit "Instant-Baufi" wird die ING Deutschland ab Frühjahr 2026
erste Teile ihres Baufinanzierungsgeschäfts in etwa 30 Minuten prüfen und
zusagen können. Zum Marktstart ist "Instant-Baufi" exklusiv über die
Interhyp-Plattform verfügbar.
Im Chatbot und in der Telefonie kommt seit 2025 generative KI (GenAI) zum
Einsatz, die Anliegen der Kundinnen und Kunden direkt beantwortet oder zum
gewünschten Service führt. Für telefonische Kartenservices übernimmt ab Februar
2026 ein KI-Agent (AgenticAI) eigenständig Aufgaben und führt diese in einem
abgesteckten Rahmen und innerhalb der regulatorischen Grenzen aus. Die
Servicequalität und Kundenzufriedenheit bestärken die ING Deutschland darin,
GenAI- und AgenticAI-Lösungen sukzessive weiter auszubauen.
Weiterentwicklung von Organisation und Arbeitsweisen
Unvermindert treibt die ING Deutschland die Weiterentwicklung ihrer internen
Strukturen, Prozesse und Arbeitsweisen voran. Ganzheitliches Ziel ist es, die im
Marktvergleich führende Weiterempfehlungsrate durch Kundinnen und Kunden (NPS)
als Differenzierungsmerkmal auszubauen, indem der Kundenfokus erhöht und
produktübergreifende Prozesse sowie administrative Abläufe noch weiter
verbessert werden.
Lars Stoy: "Wir unterstreichen unseren Anspruch als Digitalbank Nr. 1 und
entwickeln uns so weiter, dass Innovation für unsere Kunden wieder spürbarer
wird."
