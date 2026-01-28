Hyundai-Aktie steigt trotz Gewinnrückgang - US-Zölle belasten Ergebnis
Der koreanische Autobauer Hyundai hat im vierten Quartal wegen der US-Zollpolitik im Tagesgeschäft deutlich weniger verdient.
Werte in diesem Artikel
Hinzu kommen Belastungen durch eine trägere Entwicklung der Elektromobilität in einigen Märkten. Der operative Gewinn sackte um 40 Prozent ab auf 1,7 Billionen Won (rund 1 Mrd Euro), wie Hyundai am Donnerstag in Seoul mitteilte. Dies liegt deutlich unter den Erwartungen von Analysten. Der Umsatz stieg indessen um 0,5 Prozent auf 46,8 Billionen Won.
Die Hyundai-Aktie konnte am Donnerstag in Südkorea letztlich 7,21 Prozent auf 528.000 Südkoreanische Won zulegen.
/err/nas/mis
SEOUL (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hyundai Motor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hyundai Motor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Hyundai Motor News
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, TK Kurikawa / Shutterstock.com