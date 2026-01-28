DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -2,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1985 +0,2%Öl69,48 +1,1%Gold5.551 +2,5%
Zahlen im Blick

Hyundai-Aktie steigt trotz Gewinnrückgang - US-Zölle belasten Ergebnis

29.01.26 08:20 Uhr
US-Zölle drücken Gewinn - Hyundai-Aktie reagiert dennoch positiv | finanzen.net

Der koreanische Autobauer Hyundai hat im vierten Quartal wegen der US-Zollpolitik im Tagesgeschäft deutlich weniger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hyundai Motor Co Ltd
492.500,00 KRW 4.000,00 KRW 0,82%
Charts|News|Analysen

Hinzu kommen Belastungen durch eine trägere Entwicklung der Elektromobilität in einigen Märkten. Der operative Gewinn sackte um 40 Prozent ab auf 1,7 Billionen Won (rund 1 Mrd Euro), wie Hyundai am Donnerstag in Seoul mitteilte. Dies liegt deutlich unter den Erwartungen von Analysten. Der Umsatz stieg indessen um 0,5 Prozent auf 46,8 Billionen Won.

Die Hyundai-Aktie konnte am Donnerstag in Südkorea letztlich 7,21 Prozent auf 528.000 Südkoreanische Won zulegen.

/err/nas/mis

SEOUL (dpa-AFX)

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, TK Kurikawa / Shutterstock.com

