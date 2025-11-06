DAX24.020 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 -3,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1512 +0,2%Öl63,91 +0,6%Gold4.009 +0,8%
"Square Campus"

Hyundai-Aktie in Grün: Europa-Testcenter in Rüsselsheim erweitert

06.11.25 11:09 Uhr
Hyundai-Aktie fester: Autobauer erweitert Europa-Testcenter in Rüsselsheim | finanzen.net

Mit einer Investition von 150 Millionen Euro hat der koreanische Autohersteller Hyundai sein europäisches Testzentrum in Rüsselheim erweitert.

Werte in diesem Artikel
Hyundai Motor Co Ltd
268.500,00 KRW -7.500,00 KRW -2,72%
Zu dem am Donnerstag in Betrieb genommenen "Square Campus" gehören unter anderem ein Ladelabor, Fahrsimulatoren und eine Semi-Absorber-Kammer, in der unter anderem Geräusche, Frequenzen und Vibrationen getestet werden können.

Am Forschungs- und Entwicklungsstandort arbeiten laut Firmenangaben inzwischen mehr als 500 Beschäftigte, eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während Hyundai Motors mit seinen Marken Hyundai, Kia und Genesis in Rüsselsheim wächst, hat der bei Opel ausgegründete Dienstleister Segula Technologies GmbH Insolvenz angemeldet. Die Testcenter in Rodgau-Dudenhofen und am Opel-Stammsitz Rüsselsheim wurden vor wenigen Tagen geschlossen, rund 300 Beschäftigte verlieren ihre Jobs.

Die Investition sei ein klares Zeichen des Hyundai-Engagements in der Region und mache die Bedeutung Europas für die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens deutlich, sagt Testcenter-Chef Tyrone Johnson. Der Square Campus werde helfen, den Marktanteil in Europa auszubauen. Hyundai betreibt einen weiteren europäischen Teststandort am Nürburgring.

Die Hyundai-Aktie notierte am Donnerstag zum Handelsende in Südkorea 0,19 Prozent im Plus bei 269.000 Südkoreanischen Won.

/ceb/DP/mis

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com

