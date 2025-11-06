Hyundai-Aktie in Grün: Europa-Testcenter in Rüsselsheim erweitert
Mit einer Investition von 150 Millionen Euro hat der koreanische Autohersteller Hyundai sein europäisches Testzentrum in Rüsselheim erweitert.
Werte in diesem Artikel
Zu dem am Donnerstag in Betrieb genommenen "Square Campus" gehören unter anderem ein Ladelabor, Fahrsimulatoren und eine Semi-Absorber-Kammer, in der unter anderem Geräusche, Frequenzen und Vibrationen getestet werden können.
Wachstum statt Insolvenz
Am Forschungs- und Entwicklungsstandort arbeiten laut Firmenangaben inzwischen mehr als 500 Beschäftigte, eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während Hyundai Motors mit seinen Marken Hyundai, Kia und Genesis in Rüsselsheim wächst, hat der bei Opel ausgegründete Dienstleister Segula Technologies GmbH Insolvenz angemeldet. Die Testcenter in Rodgau-Dudenhofen und am Opel-Stammsitz Rüsselsheim wurden vor wenigen Tagen geschlossen, rund 300 Beschäftigte verlieren ihre Jobs.
Die Investition sei ein klares Zeichen des Hyundai-Engagements in der Region und mache die Bedeutung Europas für die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens deutlich, sagt Testcenter-Chef Tyrone Johnson. Der Square Campus werde helfen, den Marktanteil in Europa auszubauen. Hyundai betreibt einen weiteren europäischen Teststandort am Nürburgring.
Die Hyundai-Aktie notierte am Donnerstag zum Handelsende in Südkorea 0,19 Prozent im Plus bei 269.000 Südkoreanischen Won.
/ceb/DP/mis
RÜSSELSHEIM (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hyundai Motor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hyundai Motor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Hyundai Motor News
Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com
Nachrichten zu Hyundai Motor Co Ltd
Analysen zu Hyundai Motor Co Ltd
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.09.2011
|Hyundai Motor outperform
|Macquarie Research
|12.07.2011
|Hyundai Motor outperform
|Macquarie Research
|16.06.2011
|Hyundai Motor halten
|Asia Investor
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.09.2011
|Hyundai Motor outperform
|Macquarie Research
|12.07.2011
|Hyundai Motor outperform
|Macquarie Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.06.2011
|Hyundai Motor halten
|Asia Investor
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hyundai Motor Co Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen