Mehr Neuzulassungen

Die Erholung auf dem deutschen Automarkt hat sich auch im Oktober fortgesetzt.

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden vergangenen Monat 250.133 Pkw neu zugelassen und damit 7,8 Prozent mehr als im Oktober vergangenen Jahres. Von Januar bis Oktober ergab sich ein marginales Plus von 0,5 Prozent. Unter den deutschen Marken führten Mini und BMW die Neuzulassungen im Oktober mit einem Plus von 30,2 bzw 24,3 Prozent an, gefolgt von Audi mit plus von 15,5 Prozent und VW mit plus 9,9 Prozent. VW war weiterhin anteilsstärkste deutsche Marke. Rückläufige Neuzulassungen verzeichneten dagegen die Marken Smart mit minus 43,3 Prozent und Porsche mit minus 11,8 Prozent.

Bei Tesla brachen die Neuzulassungen im Oktober um 53,5 Prozent ein, während sie bei BYD um 866,3 Prozent in die Höhe schossen.

Pkw mit vollelektrischen Antrieben verzeichneten im vergangenen Monat ein Plus bei den Zulassungszahlen von 47,7 Prozent. Plug-in-Hybride kamen auf ein kräftiges Zulassungsplus von 60 Prozent. Von Pkw mit Benzinantrieb wurden knapp 13 Prozent weniger zugelassen. Bei Diesel-Pkw betrug der Rückgang 15,8 Prozent.

