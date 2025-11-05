DAX23.890 -0,2%Est505.640 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 +1,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin89.410 +1,0%Euro1,1480 -0,1%Öl64,24 -0,2%Gold3.973 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Gewinn -- Aurora Cannabis, BASF, Rheinmetall & Co., AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Adecco SA legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Adecco SA legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Mehr Neuzulassungen

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

05.11.25 13:15 Uhr
Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Visier: Autoverkäufe in Deutschland steigen auch im Oktober deutlich | finanzen.net

Die Erholung auf dem deutschen Automarkt hat sich auch im Oktober fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
83,50 EUR 3,00 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ford Motor Co.
11,15 EUR -0,09 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geely
1,98 EUR 0,00 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honda Motor Co. Ltd.
8,71 EUR -0,20 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hyundai Motor Co Ltd
276.000,00 KRW -15.500,00 KRW -5,32%
Charts|News|Analysen
Kia Motors Corp
114.400,00 KRW -3.300,00 KRW -2,80%
Charts|News|Analysen
Mazda Motor Corp.
5,77 EUR -0,15 EUR -2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,23 EUR 1,21 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
1,92 EUR -0,05 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,20 EUR 0,64 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
34,73 EUR 0,26 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
33,61 EUR 0,04 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Suzuki Motor Corp.
12,24 EUR -0,14 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tata Motors Ltd
406,50 INR -10,55 INR -2,53%
Charts|News|Analysen
Tesla
390,55 EUR -0,90 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
17,38 EUR -0,24 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
92,85 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden vergangenen Monat 250.133 Pkw neu zugelassen und damit 7,8 Prozent mehr als im Oktober vergangenen Jahres. Von Januar bis Oktober ergab sich ein marginales Plus von 0,5 Prozent. Unter den deutschen Marken führten Mini und BMW die Neuzulassungen im Oktober mit einem Plus von 30,2 bzw 24,3 Prozent an, gefolgt von Audi mit plus von 15,5 Prozent und VW mit plus 9,9 Prozent. VW war weiterhin anteilsstärkste deutsche Marke. Rückläufige Neuzulassungen verzeichneten dagegen die Marken Smart mit minus 43,3 Prozent und Porsche mit minus 11,8 Prozent.

Wer­bung

Bei Tesla brachen die Neuzulassungen im Oktober um 53,5 Prozent ein, während sie bei BYD um 866,3 Prozent in die Höhe schossen.

Pkw mit vollelektrischen Antrieben verzeichneten im vergangenen Monat ein Plus bei den Zulassungszahlen von 47,7 Prozent. Plug-in-Hybride kamen auf ein kräftiges Zulassungsplus von 60 Prozent. Von Pkw mit Benzinantrieb wurden knapp 13 Prozent weniger zugelassen. Bei Diesel-Pkw betrug der Rückgang 15,8 Prozent.

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen