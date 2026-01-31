Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 55,65 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Vorstellung der neuen S-Klasse mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Damit platzierten die Stuttgarter ihr Flaggschiff als hyper-vernetztes Büro auf Rädern, schrieb Jose Asumendi am Montag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,72 €
|Abst. Kursziel*:
21,28%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,46%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|10:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
