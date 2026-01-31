DAX 24.570 +0,1%ESt50 5.936 -0,2%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,8700 -0,9%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.396 +0,7%Euro 1,1867 +0,1%Öl 66,22 -6,3%Gold 4.714 -3,1%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

58,11 EUR +0,54 EUR +0,94 %
STU
Marktkap. 55,65 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

10:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,11 EUR 0,54 EUR 0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Vorstellung der neuen S-Klasse mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Damit platzierten die Stuttgarter ihr Flaggschiff als hyper-vernetztes Büro auf Rädern, schrieb Jose Asumendi am Montag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,72 €		 Abst. Kursziel*:
21,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,46%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

10:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
21.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Bewertung im Blick Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
dpa-afx Warum Ex-Daimler-Chef Zetsche vor Gericht befragt wird
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag nahe Nulllinie
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss
dpa-afx Mercedes-Benz-Aktie: So sieht die neue S-Klasse aus
dpa-afx ROUNDUP: So sieht die neue S-Klasse von Mercedes aus
Business Times Mercedes seeks to regain China luxury lead with new S-Class
Zacks Mercedes, NVIDIA and Uber Team Up to Build S-Class Robotaxis
Financial Times Mercedes-Benz boss says Howard Lutnick urged carmaker to move its HQ to US
Zacks Should Value Investors Buy Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) Stock?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Benzinga Microsoft&#39;s AI Hits The Track With Mercedes In F1 Shake-Up
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Benzinga Bulletproof Mercedes Once Owned by Billionaire Miles Guo Fetches $63,000 at Auction
