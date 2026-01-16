DAX 25.297 -0,2%ESt50 5.958 -1,2%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,46 -0,7%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.806 -1,0%Euro 1,1621 +0,3%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.669 +1,6%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

57,19 EUR -1,49 EUR -2,54 %
Marktkap. 56,64 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

08:06 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,19 EUR -1,49 EUR -2,54%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Die Nachfragesituation bleibe in China gerade im Premiumsegment schwierig./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
58,78 €		 Abst. Kursziel*:
7,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx Grönland-Streit Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten
Dow Jones Daimler Truck-Aktie schwach: Absatz sinkt in 2025
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Mittag
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag in Rot
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
Benzinga Bulletproof Mercedes Once Owned by Billionaire Miles Guo Fetches $63,000 at Auction
Benzinga Bulletproof Mercedes Once Owned by Billionaire Miles Guo Fetches $63,000 at Auction
EQS Group EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Are Investors Undervaluing Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) Right Now?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
