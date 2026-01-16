Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 56,64 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Die Nachfragesituation bleibe in China gerade im Premiumsegment schwierig./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
58,78 €
|Abst. Kursziel*:
7,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|08:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.