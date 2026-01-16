BNP Paribas Aktie
Marktkap. 96,34 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der französischen Großbank habe sie ihre Prognosen leicht erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Erwartungen für 2027 und 2028 lägen über den Konsenssschätzungen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
85,02 €
|Abst. Kursziel*:
9,39%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
85,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,15%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
