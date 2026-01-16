DAX 25.297 -0,2%ESt50 5.958 -1,2%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,46 -0,7%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.806 -1,0%Euro 1,1621 +0,3%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.669 +1,6%
BNP Paribas Aktie

85,20 EUR -2,41 EUR -2,75 %
80,14 CHF -1,08 CHF -1,33 %
Marktkap. 96,34 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

BNP Paribas S.A.
85,20 EUR -2,41 EUR -2,75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der französischen Großbank habe sie ihre Prognosen leicht erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Erwartungen für 2027 und 2028 lägen über den Konsenssschätzungen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
85,02 €		 Abst. Kursziel*:
9,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
85,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,15%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:41 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
09.01.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 nachmittags leichter
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Gewinne im STOXX 50
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why BNP Paribas SA (BNPQY) is a Great Choice
Zacks BNP Paribas SA (BNPQY) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
Zacks Is BNP Paribas (BNPQY) a Great Value Stock Right Now?
Zacks All You Need to Know About BNP Paribas (BNPQY) Rating Upgrade to Buy
Benzinga JPMorgan Launches JPM Coin On Canton Network Backed By Goldman Sachs, BNP Paribas
Financial Times BNP Paribas seeks to reassure investors after share price jitters
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
