DAX 25.011 -1,1%ESt50 5.940 -1,5%MSCI World 4.508 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.015 -0,8%Euro 1,1628 +0,4%Öl 63,71 -0,8%Gold 4.670 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Deutsche Bank AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse Deutsche Bank AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UniCredit Aktie

Kaufen
Verkaufen
UniCredit Aktien-Sparplan
71,63 EUR -0,92 EUR -1,27 %
STU
65,97 CHF -1,45 CHF -2,15 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 113,13 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DJV6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0005239360

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNCFF

Barclays Capital

UniCredit Overweight

12:56 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
71,63 EUR -0,92 EUR -1,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 71,60 auf 79,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der italienischen Großbanken dürften insgesamt solide ausfallen, schrieb Paola Sabbione in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf den Aussichten für 2026 und den mittelfristigen Geschäftszielen der Kreditinstitute liegen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,31 €		 Abst. Kursziel*:
10,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,29%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

12:56 UniCredit Overweight Barclays Capital
04.12.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
28.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.10.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge
finanzen.net Freundlicher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net Commerzbank-Aktie zwischen Übernahmefantasie und Eigenständigkeit
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus
RSS Feed
UniCredit S.p.A. zu myNews hinzufügen