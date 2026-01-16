UniCredit Aktie
Marktkap. 113,13 Mrd. EURKGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 71,60 auf 79,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der italienischen Großbanken dürften insgesamt solide ausfallen, schrieb Paola Sabbione in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf den Aussichten für 2026 und den mittelfristigen Geschäftszielen der Kreditinstitute liegen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Annto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,31 €
|Abst. Kursziel*:
10,78%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,29%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|12:56
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG