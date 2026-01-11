DAX25.293 -0,5%Est506.018 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.457 -0,4%Euro1,1649 ±0,0%Öl66,14 +1,0%Gold4.635 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026 Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026
Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Alleingang?

Commerzbank-Aktie zwischen Übernahmefantasie und Eigenständigkeit

14.01.26 15:02 Uhr
Commerzbank-Aktie im Spannungsfeld: Stand-Alone-Strategie vs. UniCredit-Spekulationen | finanzen.net

Commerzbank-CEO Bettina Orlopp will beim German Investment Seminar in New York zeigen, dass die Bank operativ stark genug für den Alleingang ist.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
36,04 EUR 0,34 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
72,26 EUR 0,86 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.292,0 PKT -128,6 PKT -0,51%
Charts|News|Analysen

• Hohe Bewertung bremst UniCredit-Ambitionen
• Investorenforum in New York: Stand-Alone-Strategie im Fokus
• Jahresbilanz 2026 als entscheidender Prüfstein?

Wer­bung

Die Commerzbank-Aktie steht derzeit unter intensiver Beobachtung von Anlegern. Auslöser sind vor allem die jüngsten Aussagen von UniCredit-CEO Andrea Orcel, die Zweifel an einer zeitnahen Vollübernahme durch UniCredit nähren. Wie unter anderem Börse Express berichtet, hat dieser kürzlich eine Übernahme unter den aktuellen Bewertungsbedingungen als wirtschaftlich unvernünftig erklärt. Orcel hätte betont, dass die hohe Bewertung der Commerzbank eine zentrale Hürde für einen Aufkauf darstellt, obwohl UniCredit inzwischen knapp 29 Prozent der Anteile hält.

Bewertungslücke bremst Übernahmepläne

Orcel verwies auf die Bewertungsdiskrepanz: Die Commerzbank sei deutlich teurer bewertet als UniCredit. UniCredit dürfte kaum bereit sein, einen hohen Aufschlag für die restlichen Anteile zu zahlen, so die Einschätzung von Experten laut mehrerer Medienberichte.

Die Commerzbank steht damit vor einem Geduldsspiel: Die hohe Bewertung spiegelt laut Experten das Vertrauen in die Stand-Alone-Strategie wider, gleichzeitig reduziert sie aber die Attraktivität des Instituts als Übernahmeziel. Sollte die Übernahmefantasie weiter abnehmen, könnte die Aktie unter Druck geraten - vor allem, wenn die operativen Ergebnisse die hohen Erwartungen nicht erfüllen.

Wer­bung

Der Übernahmeprozess zieht sich bereits seit Herbst 2024 hin. Das Bundeskartellamt hatte im April 2025 zwar grünes Licht für eine weitere Beteiligungsaufstockung der UniCredit gegeben, eine finale Entscheidung steht jedoch noch aus.

Commerzbank als Finanzplattform für DAX-Schwergewichte

Zusätzlich stärkt die Commerzbank ihre Position als Vermittler zwischen deutschen Unternehmen und internationalen Investoren. Beim German Investment Seminar, das vom 12.- 14. Januar 2026 stattfindet und gemeinsam mit ODDO BHF veranstaltet wird, treffen sich DAX-Schwergewichte mit institutionellen Anlegern.

CEO Bettina Orlopp würde beim German Investment Seminar 2026 zeigen, dass die Bank operativ stark genug für den Alleingang ist, wie Stock-World berichtet. Zentral bleibt die Frage: Wie glaubwürdig ist diese Standalone-Strategie angesichts eines Großaktionärs mit Übernahmeabsichten?

Wer­bung

So reagiert die Aktie

Die Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel 0,98 Prozent höher bei 36,12 Euro. Dennoch liegt der Kurs - getragen vor allem von Übernahmefantasien - auf Jahressicht noch rund 110 Prozent im Plus. Ein entscheidender Termin ist der 11. Februar 2026, wenn die Commerzbank ihre Jahresbilanz vorlegt. Dann wird sich zeigen, ob die Stand-Alone-Strategie von CEO Orlopp den Markt überzeugt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com, Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
05.12.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
04.12.2025Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
04.12.2025Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen