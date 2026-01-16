GNW-News: CGTN: China und Kanada fördern die stetige, solide und gesunde Entwicklung der bilateralen Beziehungen unter veränderten Umständen
PEKING, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im vergangenen Jahr nahmen insgesamt
125 kanadische Unternehmen an der 8. China International Import Expo in der
ostchinesischen Metropole Shanghai teil - der weltweit ersten nationalen Messe,
die ausschließlich Importen gewidmet ist. Dies markierte eine Rekordbeteiligung
Kanadas.
Ausgehend von einem beiderseitigen Nutzen und einer für beide Seiten
vorteilhaften Zusammenarbeit bieten sich China und Kanada weitreichende
Perspektiven für eine Kooperation in Bereichen wie Handel, Energie, Land- und
Forstwirtschaft, grüne Technologie und Tourismus.
Während des am Mittwoch begonnenen Besuchs des kanadischen Premierministers Mark
Carney in China unterzeichneten die beiden Länder mehrere Kooperationsdokumente
in den Bereichen Handel, Zoll, Energie, Bauwesen, Kultur sowie öffentliche
Sicherheit und verpflichteten sich, die Zusammenarbeit in verschiedenen
Bereichen von beiderseitigem Interesse zu vertiefen.
Am Freitag traf der chinesische Präsident Xi Jinping mit Carney in Peking
zusammen und betonte, dass eine gesunde und stabile Entwicklung der Beziehungen
zwischen China und Kanada im gemeinsamen Interesse beider Länder liege und auch
dem Weltfrieden, der Stabilität, der Entwicklung und dem Wohlstand förderlich
sei.
Förderung gesunder, stabiler und nachhaltiger Beziehungen zwischen China und
Kanada
Während des Treffens rief Xi China und Kanada dazu auf, den Aufbau einer neuen
strategischen Partnerschaft mit Verantwortungsbewusstsein gegenüber der
Geschichte, den Völkern und der Welt voranzutreiben.
Dank der gemeinsamen Anstrengungen beider Seiten haben sich die Beziehungen
zwischen China und Kanada seit dem vergangenen Jahr positiv entwickelt und
verbessert.
Im Oktober 2025 trafen sich die Staats- und Regierungschefs beider Länder am
Rande des 32. Treffens der Wirtschaftsführer der Asiatisch-Pazifischen
Wirtschaftskooperation (APEC) in Südkorea. Beide Seiten kamen überein, den
Austausch und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wieder aufzunehmen,
sich für die Lösung spezifischer Wirtschafts- und Handelsfragen von
gegenseitigem Interesse einzusetzen und die Entwicklung der strategischen
Partnerschaft zwischen China und Kanada gemeinsam voranzutreiben.
Einen Monat zuvor hatten sich der chinesische Premier Li Qiang und Carney am
Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen getroffen. Anschließend
besuchten hochrangige kanadische Beamte, darunter der Außenminister, China.
Als Geste des guten Willens hat China im November erneut von Reiseunternehmen
organisierte Gruppenreisen für chinesische Bürger nach Kanada angeboten, um den
zwischenmenschlichen Austausch zwischen den beiden Ländern weiter zu verbessern
und das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft zwischen den beiden
Völkern zu fördern.
Carney wies darauf hin, dass China und Kanada über umfangreiche gemeinsame
Interessen und Perspektiven verfügen, und erklärte, Kanada sei zur
Zusammenarbeit mit China bereit, um eine neue, starke und dauerhafte
strategische Partnerschaft aufzubauen, die beiden Völkern größeren Nutzen
bringen soll.
Partner für gemeinsame Entwicklung und Zusammenarbeit
Xi unterbreitete vier Vorschläge zu den chinesisch-kanadischen Beziehungen:
Beide Länder sollten Partner für gemeinsame Entwicklung und Kollaboration sein,
die von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt ist.
Das Wesen der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und Kanada sei
der gegenseitige Nutzen und die für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit,
betonte Xi und fügte hinzu, dass Chinas hochwertige Entwicklung und die
umfassende Öffnung des Landes auch weiterhin neue Möglichkeiten und einen neuen
Raum für die Zusammenarbeit zwischen China und Kanada bieten werden.
Wirtschaftlich gesehen ergänzen sich China und Kanada nach wie vor in hohem
Maße. China ist seit langem Kanadas zweitgrößter Handelspartner, zweitgrößte
Importquelle und zweitgrößter Exportmarkt.
Kanada exportiert Energieprodukte, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Mineralien
und Holzzellstoff, während China Maschinen, Konsumgüter, Elektronik und
industrielle Vorprodukte liefert, die für die kanadische Fertigungsindustrie
unerlässlich sind.
Kanada verfügt über technologische Vorteile in Bereichen wie saubere Energie,
Bioproduktion und Agrartechnologie, die sich eng mit Chinas industriellem
Modernisierungsbedarf decken. Das Modell?Technologie + Markt" entwickelt sich
zu einem neuen Paradigma für die chinesisch-kanadische Zusammenarbeit.
In einer gemeinsamen Erklärung, die im Anschluss an das Treffen der beiden
Staatschefs veröffentlicht wurde, bekundeten China und Kanada ihre
Entschlossenheit, den bilateralen Handel auszuweiten, die wechselseitigen
Investitionen zu stärken und die Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren, die
von beiderseitigem Interesse sind, zu vertiefen.
Beide Seiten bekräftigten die Bedeutung eines fairen und offenen
Geschäftsumfelds für die Unternehmen beider Länder und verpflichteten sich,
Wirtschafts- und Handelsfragen von gemeinsamem Interesse durch konstruktive
Konsultationen zu lösen, unter anderem durch eine neu einberufene Gemeinsame
Wirtschafts- und Handelskommission China-Kanada.
Xi forderte beide Seiten auf, die Bemühungen zur Förderung der Zusammenarbeit zu
verstärken und die Negativliste zu reduzieren, um so das Band gemeinsamer
Interessen durch eine tiefere und breitere Zusammenarbeit zu festigen.
