GNW-News: CGTN: China und Kanada fördern die stetige, solide und gesunde Entwicklung der bilateralen Beziehungen unter veränderten Umständen

^CGTN hat einen Artikel über das Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi

Jinping und dem kanadischen Premierminister Mark Carney veröffentlicht. Der

Artikel stellte die Entwicklung der bilateralen Beziehungen in den Mittelpunkt.

Es wurde aufgezeigt, dass die beiden Länder weitreichende Aussichten für eine

Zusammenarbeit haben, und es wurde erörtert, wie China und Kanada die stetige,

solide und gesunde Entwicklung der bilateralen Beziehungen unter den neuen

Umständen fördern wollen.

PEKING, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im vergangenen Jahr nahmen insgesamt

125 kanadische Unternehmen an der 8. China International Import Expo in der

ostchinesischen Metropole Shanghai teil - der weltweit ersten nationalen Messe,

die ausschließlich Importen gewidmet ist. Dies markierte eine Rekordbeteiligung

Kanadas.

Ausgehend von einem beiderseitigen Nutzen und einer für beide Seiten

vorteilhaften Zusammenarbeit bieten sich China und Kanada weitreichende

Perspektiven für eine Kooperation in Bereichen wie Handel, Energie, Land- und

Forstwirtschaft, grüne Technologie und Tourismus.

Während des am Mittwoch begonnenen Besuchs des kanadischen Premierministers Mark

Carney in China unterzeichneten die beiden Länder mehrere Kooperationsdokumente

in den Bereichen Handel, Zoll, Energie, Bauwesen, Kultur sowie öffentliche

Sicherheit und verpflichteten sich, die Zusammenarbeit in verschiedenen

Bereichen von beiderseitigem Interesse zu vertiefen.

Am Freitag traf der chinesische Präsident Xi Jinping mit Carney in Peking

zusammen und betonte, dass eine gesunde und stabile Entwicklung der Beziehungen

zwischen China und Kanada im gemeinsamen Interesse beider Länder liege und auch

dem Weltfrieden, der Stabilität, der Entwicklung und dem Wohlstand förderlich

sei.

Förderung gesunder, stabiler und nachhaltiger Beziehungen zwischen China und

Kanada

Während des Treffens rief Xi China und Kanada dazu auf, den Aufbau einer neuen

strategischen Partnerschaft mit Verantwortungsbewusstsein gegenüber der

Geschichte, den Völkern und der Welt voranzutreiben.

Dank der gemeinsamen Anstrengungen beider Seiten haben sich die Beziehungen

zwischen China und Kanada seit dem vergangenen Jahr positiv entwickelt und

verbessert.

Im Oktober 2025 trafen sich die Staats- und Regierungschefs beider Länder am

Rande des 32. Treffens der Wirtschaftsführer der Asiatisch-Pazifischen

Wirtschaftskooperation (APEC) in Südkorea. Beide Seiten kamen überein, den

Austausch und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wieder aufzunehmen,

sich für die Lösung spezifischer Wirtschafts- und Handelsfragen von

gegenseitigem Interesse einzusetzen und die Entwicklung der strategischen

Partnerschaft zwischen China und Kanada gemeinsam voranzutreiben.

Einen Monat zuvor hatten sich der chinesische Premier Li Qiang und Carney am

Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen getroffen. Anschließend

besuchten hochrangige kanadische Beamte, darunter der Außenminister, China.

Als Geste des guten Willens hat China im November erneut von Reiseunternehmen

organisierte Gruppenreisen für chinesische Bürger nach Kanada angeboten, um den

zwischenmenschlichen Austausch zwischen den beiden Ländern weiter zu verbessern

und das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft zwischen den beiden

Völkern zu fördern.

Carney wies darauf hin, dass China und Kanada über umfangreiche gemeinsame

Interessen und Perspektiven verfügen, und erklärte, Kanada sei zur

Zusammenarbeit mit China bereit, um eine neue, starke und dauerhafte

strategische Partnerschaft aufzubauen, die beiden Völkern größeren Nutzen

bringen soll.

Partner für gemeinsame Entwicklung und Zusammenarbeit

Xi unterbreitete vier Vorschläge zu den chinesisch-kanadischen Beziehungen:

Beide Länder sollten Partner für gemeinsame Entwicklung und Kollaboration sein,

die von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt ist.

Das Wesen der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und Kanada sei

der gegenseitige Nutzen und die für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit,

betonte Xi und fügte hinzu, dass Chinas hochwertige Entwicklung und die

umfassende Öffnung des Landes auch weiterhin neue Möglichkeiten und einen neuen

Raum für die Zusammenarbeit zwischen China und Kanada bieten werden.

Wirtschaftlich gesehen ergänzen sich China und Kanada nach wie vor in hohem

Maße. China ist seit langem Kanadas zweitgrößter Handelspartner, zweitgrößte

Importquelle und zweitgrößter Exportmarkt.

Kanada exportiert Energieprodukte, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Mineralien

und Holzzellstoff, während China Maschinen, Konsumgüter, Elektronik und

industrielle Vorprodukte liefert, die für die kanadische Fertigungsindustrie

unerlässlich sind.

Kanada verfügt über technologische Vorteile in Bereichen wie saubere Energie,

Bioproduktion und Agrartechnologie, die sich eng mit Chinas industriellem

Modernisierungsbedarf decken. Das Modell?Technologie + Markt" entwickelt sich

zu einem neuen Paradigma für die chinesisch-kanadische Zusammenarbeit.

In einer gemeinsamen Erklärung, die im Anschluss an das Treffen der beiden

Staatschefs veröffentlicht wurde, bekundeten China und Kanada ihre

Entschlossenheit, den bilateralen Handel auszuweiten, die wechselseitigen

Investitionen zu stärken und die Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren, die

von beiderseitigem Interesse sind, zu vertiefen.

Beide Seiten bekräftigten die Bedeutung eines fairen und offenen

Geschäftsumfelds für die Unternehmen beider Länder und verpflichteten sich,

Wirtschafts- und Handelsfragen von gemeinsamem Interesse durch konstruktive

Konsultationen zu lösen, unter anderem durch eine neu einberufene Gemeinsame

Wirtschafts- und Handelskommission China-Kanada.

Xi forderte beide Seiten auf, die Bemühungen zur Förderung der Zusammenarbeit zu

verstärken und die Negativliste zu reduzieren, um so das Band gemeinsamer

Interessen durch eine tiefere und breitere Zusammenarbeit zu festigen.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf:

https://news.cgtn.com/news/2026-01-16/How-China-Canada-promote-steady-solid-

development-of-bilateral-ties-1JYU4eePiBW/p.html

Kontakt: CGTN

cgtn@cgtn.comÂ°