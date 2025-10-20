DAX 24.223 -0,2%ESt50 5.674 -0,1%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 14,81 -5,2%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.684 -2,4%Euro 1,1617 -0,3%Öl 61,16 +0,4%Gold 4.264 -2,1%
Commerzbank Aktie

30,14 EUR -0,13 EUR -0,43 %
STU
Marktkap. 33,44 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

Goldman Sachs Group Inc.

Commerzbank Sell

10:46 Uhr
Commerzbank
30,14 EUR -0,13 EUR -0,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 34,10 auf 33,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Chris Hallam aktualisierte seine Schätzungen am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Löwenanteil der Restrukturierungsbelastungen hätten die Frankfurter schon im zweiten Quartal verbucht, gewisse Risiken gebe es allerdings auch für das dritte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sell

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
33,70 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
30,21 €		 Abst. Kursziel*:
11,55%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
30,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,81%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

10:46 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25 Commerzbank Hold Warburg Research
16.10.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
14.10.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

