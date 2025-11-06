Commerzbank Aktie
Marktkap. 36,69 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Benjamin Goy resümierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar, vor dem Hintergrund der zuletzt gestiegenen Erwartungen sei das dritte Quartal durchwachsen gewesen. Vor Risikovorsorgen habe die Gewinnentwicklung etwas unter den Prognosen gelegen. Eine höhere Steuerrate habe den Nettogewinn beeinflusst./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,43 €
|Abst. Kursziel*:
7,92%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
31,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,41%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
