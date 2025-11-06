DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.998 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht deutlich ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,99 EUR +0,26 EUR +0,82 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,69 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

Deutsche Bank AG

Commerzbank Hold

12:21 Uhr
Commerzbank Hold
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
31,99 EUR 0,26 EUR 0,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Benjamin Goy resümierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar, vor dem Hintergrund der zuletzt gestiegenen Erwartungen sei das dritte Quartal durchwachsen gewesen. Vor Risikovorsorgen habe die Gewinnentwicklung etwas unter den Prognosen gelegen. Eine höhere Steuerrate habe den Nettogewinn beeinflusst./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Hold

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,43 €		 Abst. Kursziel*:
7,92%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,41%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

12:21 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08:01 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.25 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
06.11.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

dpa-afx Analystenstimme Commerzbank-Aktie legt zu: RBC hebt Kursziel an - 'Sector Perform' Commerzbank-Aktie legt zu: RBC hebt Kursziel an - 'Sector Perform'
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX fällt mittags
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Freitagmittag gestärkt
finanzen.net Commerzbank-Aktie im Chartcheck: GD 50 nach unten gekreuzt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start freundlich
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag stärker
Business Times Commerzbank profit falls 7.9% in Q3, defying expectations for increase
Business Times Commerzbank Q3 profit unexpectedly falls 8% as higher tax rates, costs weigh
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Commerzbank weighs leaving landmark Frankfurt HQ in cost-cutting push
EQS Group SREP capital requirements for Commerzbank reduced for 2026 – distance to MDA threshold remains comfortable
EQS Group EQS-News: SREP capital requirements for Commerzbank reduced for 2026 – distance to MDA threshold remains comfortable
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen