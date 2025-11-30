DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,58 +0,9%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,25 -0,1%Gold 4.213 -0,5%
Commerzbank Aktie

34,18 EUR +0,03 EUR +0,09 %
Marktkap. 38,2 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

JP Morgan Chase & Co.

Commerzbank Neutral

08:01 Uhr
Commerzbank Neutral
Commerzbank
34,18 EUR 0,03 EUR 0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,14 €		 Abst. Kursziel*:
-3,34%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,45%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

