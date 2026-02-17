DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 ±-0,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.793 -0,7%Euro1,1846 ±-0,0%Öl68,09 -0,7%Gold4.922 -1,4%
DAX aktuell

Börse am Dienstag: DAX etwas leichter - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde

17.02.26 09:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX mit Mini-Dämpfer - bleibt die 25.000-Punkte-Marke außer Reichweite? | finanzen.net

Die Zurückhaltung der Anleger hält auch am Dienstag an. Damit orientiert sich der DAX wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie.

Der DAX setzt seine Schwächephase vorerst fort. Zur Eröffnung wies er einen kleinen Abschlag von 0,02 Prozent auf 24.796,82 Zähler aus.

Damit steuert der DAX wohl erneut auf die 50-Tage-Linie zu, die aktuell bei 24.624 Punkten verläuft - ein mittelfristiger Richtwert, der zuletzt schon mehrfach nur knapp gehalten werden konnte.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

DAX ohne neue Impulse

In den Vereinigte Staaten blieb der Handel zu Wochenbeginn feiertagsbedingt aus. In Japan setzten Anleger am Morgen ihre Gewinnmitnahmen nach dem Rekordhoch der Vorwoche fort. Die Börsen in China bleiben wegen des Neujahrsfests weiterhin geschlossen.
Konjunkturseitig bleibt es am Dienstag ruhig. An der Wall Street steht nach dem Handelsende die Bilanz von Palo Alto Networks auf der Agenda.

Verhandlungen USA-Iran im Blick

Vor der für heute angesetzten zweiten Runde der Gespräche zwischen den USA und dem Iran herrscht Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit eines Militärschlags immer wieder betont.

KI-Sorgen bleiben bestehen

Daneben belastet die Sorge vor durch KI ausgelösten Disruptionen weiter. "Die Angst vor hohen KI-Investitionen und hohen KI-Bewertungen hält viele aktuell vom Aktienkauf ab. Es wird jetzt spannend, wie lange Europa das positivere Eigenleben beibehalten kann. Seit Jahresbeginn hat sich der EURO STOXX 50 mehr als 5 Prozent besser entwickelt als der US-Techindex NASDAQ 100", sagt Thomas Altmann von QC Partners.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

