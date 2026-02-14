Visa Aktie
Marktkap. 504,41 Mrd. EURKGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Symbol V
Visa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 425 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Chiodo befasste sich am Freitag mit dem potenziellen Umtauschprogramm für Stammaktien der Klasse B des US-Kreditkartenanbieters. Dabei erinnerte er daran, dass Aktionäre im Rahmen des vorherigen Umtauschangebots im April 2024 bis zu 50 Prozent ihrer B-Aktien hätten umwandeln und verkaufen können./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 23:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Visa Buy
|Unternehmen:
Visa Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 425,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 314,08
|Abst. Kursziel*:
35,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 314,20
|Abst. Kursziel aktuell:
35,26%
|
Analyst Name:
Timothy Chiodo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 421,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Visa Inc.
|13:26
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.12
|Visa sell
|UBS AG
|12.09.12
|Visa sell
|UBS AG
|26.07.12
|Visa sell
|UBS AG
|09.07.12
|Visa sell
|UBS AG
|10.12.08
|Visa underperform
|Cowen and Company, LLC
|18.05.18
|Visa Neutral
|UBS AG
|15.04.16
|Visa Neutral
|Compass Point
|24.07.15
|Visa Hold
|Topeka Capital Markets
|24.07.15
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|30.01.15
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital