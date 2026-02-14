DAX 24.922 +0,0%ESt50 6.004 +0,3%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.808 +1,5%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,91 +0,3%Gold 5.002 -0,8%
Visa Aktie

265,70 EUR +1,50 EUR +0,57 %
STU
314,20 USD -8,02 USD -2,49 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 504,41 Mrd. EUR

KGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN A0NC7B

ISIN US92826C8394

Symbol V

UBS AG

Visa Buy

13:26 Uhr
Visa Buy
Aktie in diesem Artikel
Visa Inc.
265,70 EUR 1,50 EUR 0,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 425 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Chiodo befasste sich am Freitag mit dem potenziellen Umtauschprogramm für Stammaktien der Klasse B des US-Kreditkartenanbieters. Dabei erinnerte er daran, dass Aktionäre im Rahmen des vorherigen Umtauschangebots im April 2024 bis zu 50 Prozent ihrer B-Aktien hätten umwandeln und verkaufen können./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 23:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Visa Buy

Unternehmen:
Visa Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 425,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 314,08		 Abst. Kursziel*:
35,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 314,20		 Abst. Kursziel aktuell:
35,26%
Analyst Name:
Timothy Chiodo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 421,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Visa Inc.

13:26 Visa Buy UBS AG
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK
26.11.25 Visa Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.25 Visa Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Visa Inc.

finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich stärker
finanzen.net Visa Aktie News: Visa am Freitagabend mit Kurseinbußen
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne
finanzen.net Visa Aktie News: Visa am Nachmittag tiefer
finanzen.net Experte ordnet ein: Zu groß für ein Narrativ - warum Bullen- und Bärenmärkte Krypto nicht erfassen
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
TraderFox Die Mautstation der Moderne: Warum Visa in jedes Langfristdepot gehört
Business Times Visa-only Games highlights Europe’s payments headache
Korea Times China confirms visa-free access for Canada, UK visitors from Feb 17
Benzinga Palo Alto, Apple, Visa And A Real Estate Stock On CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Korea Times 20 universities slapped with visa curbs over poor oversight of international students
Benzinga Pudgy Penguins (PENGU) Lifts After Visa Debit Card Reveal: What You Should Know
Korea Times 20 universities slapped with visa curbs over poor oversight of foreign students
Zacks Here's Why Visa (V) is a Strong Momentum Stock
Irish Times Irishman detained in Texas overstayed 90-day visitor’s visa issued in 2009
