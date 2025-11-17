Commerzbank Aktie
Marktkap. 37,82 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 33,70 auf 35,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalszahlen an und verschob seine Bewertungsbasis weiter in die Zukunft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 10:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Commerzbank Sell
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
35,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
31,51 €
|Abst. Kursziel*:
12,66%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
31,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|13:26
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|13:26
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research