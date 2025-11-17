DAX 23.266 -1,4%ESt50 5.563 -1,4%MSCI World 4.285 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.877 -0,7%Euro 1,1588 +0,0%Öl 64,18 +0,2%Gold 4.033 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern. Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,42 EUR -0,91 EUR -2,81 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,82 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

Goldman Sachs Group Inc.

Commerzbank Sell

13:26 Uhr
Commerzbank Sell
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
31,42 EUR -0,91 EUR -2,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 33,70 auf 35,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalszahlen an und verschob seine Bewertungsbasis weiter in die Zukunft./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 10:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Sell

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
35,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
31,51 €		 Abst. Kursziel*:
12,66%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
31,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

13:26 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.25 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Aktuelle Analyse Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Commerzbank-Aktie Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Commerzbank-Aktie
finanzen.net Commerzbank-Aktie: GD 100 nach unten gekreuzt deutet auf down-Strategie hin
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX mittags im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX im Minus
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank fällt am Dienstagvormittag
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Montagnachmittag im Minus
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Business Times Commerzbank profit falls 7.9% in Q3, defying expectations for increase
Business Times Commerzbank Q3 profit unexpectedly falls 8% as higher tax rates, costs weigh
EQS Group Commerzbank continues growth trajectory: Record operating result after nine months
EQS Group EQS-News: Commerzbank continues growth trajectory: Record operating result after nine months
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen