Commerzbank Aktie
Marktkap. 37,86 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
34,26 €
|Abst. Kursziel*:
5,08%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
34,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,90%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
