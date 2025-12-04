DAX 24.031 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Störung bei Cloudflare -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat
Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
34,32 EUR +0,19 EUR +0,56 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,86 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

RBC Capital Markets

Commerzbank Sector Perform

11:56 Uhr
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
34,32 EUR 0,19 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
34,26 €		 Abst. Kursziel*:
5,08%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
34,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,90%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

04.12.25 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Aktie im Blick Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform
finanzen.net Commerzbank-Aktie: Technische Analyse zeigt short -Chartsignal
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX steigt zum Start des Freitagshandels
finanzen.net Börse Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Vormittag
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag fester
finanzen.net Commerzbank-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. revidiert auf Neutral
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Zacks Commerzbank (CRZBY) Upgraded to Buy: Here's Why
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen