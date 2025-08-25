DAX 24.161 +0,0%ESt50 5.396 +0,2%Top 10 Crypto 15,85 +1,3%Dow 45.418 +0,3%Nas 21.544 +0,4%Bitcoin 95.423 -0,7%Euro 1,1611 -0,3%Öl 67,01 -0,4%Gold 3.375 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y PUMA 696960 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Top News
EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden
HHLA-Aktie tiefer: Erneut Explosionen im Hamburger Hafen gemeldet HHLA-Aktie tiefer: Erneut Explosionen im Hamburger Hafen gemeldet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,66 EUR -0,64 EUR -1,87 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,79 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

Goldman Sachs Group Inc.

Commerzbank Sell

08:36 Uhr
Commerzbank Sell
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
33,66 EUR -0,64 EUR -1,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Commerzbank von 29,20 auf 34,10 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Kursrally aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Generell bleibt Analyst Chris Hallam in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend optimistisch für Europas Banken. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu seinen aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent. Die Aktien der Commerzbank und der auf "Neutral" abgestuften Deutschen Bank seien aber nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche bereits deutlich vorweg gelaufen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Sell

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
34,10 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
34,44 €		 Abst. Kursziel*:
-0,99%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,31%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

08:36 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.08.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
14.08.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Profitable Givaudan-Anlage? SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingefahren SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI gibt nachmittags nach
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI mittags auf grünem Terrain
finanzen.net SIX-Handel So steht der SLI aktuell
finanzen.net Börse Zürich: SMI gibt zum Start des Dienstagshandels nach
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt letztendlich zurück
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich fester
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Zacks Givaudan (GVDNY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen