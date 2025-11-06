Commerzbank Aktie
Marktkap. 36,69 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Aufgrund unerwartet guter Ertragstrends im Firmenkundengeschäft habe sie ihre Prognosen für den Vorsteuergewinn des Geldhauses erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sie den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft verlagert./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
31,82 €
|Abst. Kursziel*:
13,14%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
31,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,54%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
