DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
Commerzbank
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
Marktkap. 36,69 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
RBC Capital Markets

Commerzbank Sector Perform

08:01 Uhr
Commerzbank Sector Perform
Commerzbank
31,99 EUR 0,26 EUR 0,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Aufgrund unerwartet guter Ertragstrends im Firmenkundengeschäft habe sie ihre Prognosen für den Vorsteuergewinn des Geldhauses erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sie den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft verlagert./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
31,82 €		 Abst. Kursziel*:
13,14%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
31,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,54%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

