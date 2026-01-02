Im abgelaufenen Monat

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Commerzbank-Aktie abgegeben.



Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Commerzbank-Aktie abgegeben.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 34,83 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 1,27 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Commerzbank-Aktie von 36,10 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 36,00 EUR -0,28 05.12.2025 Goldman Sachs Group Inc. 35,50 EUR -1,66 04.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 33,00 EUR -8,59 02.12.2025

Redaktion finanzen.net