Im abgelaufenen Monat

Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie

05.01.26 15:12 Uhr
Das sagen Experten zur Commerzbank-Aktie im Dezember 2025 | finanzen.net

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Commerzbank-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,73 EUR -0,55 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Commerzbank-Aktie abgegeben.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 34,83 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 1,27 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Commerzbank-Aktie von 36,10 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets36,00 EUR-0,2805.12.2025
Goldman Sachs Group Inc.35,50 EUR-1,6604.12.2025
JP Morgan Chase & Co.33,00 EUR-8,5902.12.2025

Redaktion finanzen.net

