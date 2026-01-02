Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Commerzbank-Aktie abgegeben.
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Commerzbank-Aktie abgegeben.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 34,83 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 1,27 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Commerzbank-Aktie von 36,10 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|36,00 EUR
|-0,28
|05.12.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|35,50 EUR
|-1,66
|04.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|33,00 EUR
|-8,59
|02.12.2025
Redaktion finanzen.net
