Marktkap. 112,66 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5900 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie damit, dass der Kupferpreisanstieg die Konsolidierungswelle im Sektor weiter vorantreibt. Die Branchenunternehmen konkurrierten dabei, den Kupferanteil in den Portfolios zu erhöhen. Bei Rio Tinto rechnet er nach dem jüngsten Kapitalmarkttag im letzten Produktionsquartal des Jahres nicht mehr mit größeren Überraschungen. Bei dem Minenkonzern geht er aber jetzt von einer höheren Gewinnausschüttungsquote aus./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
61,60 £		 Abst. Kursziel*:
-2,60%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,56 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

13:51 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09.01.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

