Rio Tinto Aktie
Marktkap. 112,66 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5900 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie damit, dass der Kupferpreisanstieg die Konsolidierungswelle im Sektor weiter vorantreibt. Die Branchenunternehmen konkurrierten dabei, den Kupferanteil in den Portfolios zu erhöhen. Bei Rio Tinto rechnet er nach dem jüngsten Kapitalmarkttag im letzten Produktionsquartal des Jahres nicht mehr mit größeren Überraschungen. Bei dem Minenkonzern geht er aber jetzt von einer höheren Gewinnausschüttungsquote aus./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
60,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
61,60 £
|Abst. Kursziel*:
-2,60%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,56 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
