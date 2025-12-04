DAX23.900 +0,9%Est505.723 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,51 -2,2%Nas23.447 ±-0,0%Bitcoin79.870 -0,5%Euro1,1672 ±-0,0%Öl62,95 +0,3%Gold4.205 ±0,0%
Kapitalmarkttag

Rio Tinto-Aktie stabil: Neuer CEO visiert Kostensenkungen an

04.12.25 15:08 Uhr
Rio Tinto-Aktie wenig bewegt: Neuer Chef will Kosten senken und Investitionen zurückfahren | finanzen.net

Der neue CEO von Rio Tinto will die Kosten senken, die Investitionen zurückfahren und das Geschäft insgesamt vereinfachen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto Ltd.
77,20 EUR 1,04 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
62,74 EUR -0,97 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Bergbaukonzern anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, strebt der seit August amtierende CEO Simon Trott bis 2030 eine Senkung der Stückkosten um 4 Prozent an.

Wer­bung

Dies soll mit einer mittelfristigen Kürzung der Investitionsausgaben einhergehen, die laut Erwartung des Bergbaukonzerns ab 2028 auf unter 10 Milliarden US-Dollar fallen werden. Rio Tinto rechnet für 2025 mit Ausgaben von rund 11 Milliarden Dollar.

Trott hat das Geschäft bereits vereinfacht. Es gibt nun drei Einheiten: Eisenerz, Aluminium und Lithium sowie Kupfer. Rio Tinto strebt Produktivitätsgewinne von 650 Millionen Dollar im Jahr an.

Der Konzern will zudem nicht zum Kerngeschäft zählende Vermögenswerte veräußern. Die nächste Phase der strategischen Überprüfung der Bereiche Eisen und Titan sowie Borate werde sich darauf konzentrieren, das Marktinteresse an den Vermögenswerten zu testen, teilte der Konzern mit.

Wer­bung

Die Rio Tinto-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,02 Prozent höher bei 55,05 GBP.

DJG/DJN/mgo/hab

DOW JONES

