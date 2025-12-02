JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 6100 auf 6950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Rio Tinto ist Favorit des Analysten Dominic O'Kane unter Europas großen Bergbauwerten. Er sieht in seinem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend immenses Wertschöpfungspotenzial und eine Menge strategische Optionen unter dem neuen Konzernchef. O'Kane geht erwartungsvoll in den Kapitalmarkttag, weshalb die Papiere schon seit einiger Zeit den Stempel "Positive Catalyst Watch" tragen./ag/zb

