Rio Tinto Aktie
Marktkap. 100,95 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 6100 auf 6950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Rio Tinto ist Favorit des Analysten Dominic O'Kane unter Europas großen Bergbauwerten. Er sieht in seinem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend immenses Wertschöpfungspotenzial und eine Menge strategische Optionen unter dem neuen Konzernchef. O'Kane geht erwartungsvoll in den Kapitalmarkttag, weshalb die Papiere schon seit einiger Zeit den Stempel "Positive Catalyst Watch" tragen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
69,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
61,86 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,56 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
