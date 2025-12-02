DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.388 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +4,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.909 +1,7%Euro 1,1642 +0,1%Öl 62,68 +0,5%Gold 4.206 +0,0%
Rio Tinto Aktie

Rio Tinto Aktien-Sparplan
61,99 EUR -0,42 EUR -0,67 %
STU
56,93 CHF -0,22 CHF -0,39 %
BRX
Marktkap. 100,95 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

08:46 Uhr
Rio Tinto Overweight
Rio Tinto plc
61,99 EUR -0,42 EUR -0,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 6100 auf 6950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Rio Tinto ist Favorit des Analysten Dominic O'Kane unter Europas großen Bergbauwerten. Er sieht in seinem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend immenses Wertschöpfungspotenzial und eine Menge strategische Optionen unter dem neuen Konzernchef. O'Kane geht erwartungsvoll in den Kapitalmarkttag, weshalb die Papiere schon seit einiger Zeit den Stempel "Positive Catalyst Watch" tragen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
69,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
61,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,56 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

02.12.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
26.11.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

