HAMBORNER REIT Aktie
Marktkap. 377,84 Mio. EURKGV 31,50 Div. Rendite 7,62%
WKN A3H233
ISIN DE000A3H2333
Symbol HMBRF
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Gewerbeimmobilien lege den Fokus stärker auf Einzelhandelsflächen, schrieb Philipp Kaiser am Mittwoch. Die Voraussagen für das laufende Jahr seien schwach./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: hamborner REIT
Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,46 €
|Abst. Kursziel*:
56,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,04%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
