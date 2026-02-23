Warburg Research

HAMBORNER REIT Buy

09:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Gewerbeimmobilien lege den Fokus stärker auf Einzelhandelsflächen, schrieb Philipp Kaiser am Mittwoch. Die Voraussagen für das laufende Jahr seien schwach./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

