Rio Tinto Aktie

59,21 EUR +0,50 EUR +0,85 %
STU
51,21 GBP +0,39 GBP +0,77 %
LSE
Marktkap. 94,84 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

08:36 Uhr
Rio Tinto plc
59,21 EUR 0,50 EUR 0,85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Das Resolution-Kupferprojekt in den USA erfordere viele Milliarden Investitionen und sei langfristig angelegt, biete aber eine starke Wachstumsoption, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
59,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,21 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:36 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
14.10.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
14.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Rio Tinto plc

Dow Jones Prognosen bestätigt Rio Tinto-Aktie gibt nach: Stabile Eisenerz-Förderung im dritten Quartal Rio Tinto-Aktie gibt nach: Stabile Eisenerz-Förderung im dritten Quartal
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 mit Gewinnen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart leichter
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter
PR Newswire Entegris Set to Join S&P MidCap 400
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO
