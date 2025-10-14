JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

08:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Das Resolution-Kupferprojekt in den USA erfordere viele Milliarden Investitionen und sei langfristig angelegt, biete aber eine starke Wachstumsoption, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST

