TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Dezember (vorläufige Fassung)
===
*** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober
saisonbereinigt
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +1,1% gg Vm
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Oktober
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj
2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj
2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj
*** 12:30 DE/Bundestag, Abstimmung über das Rentenpaket, Berlin
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember
PROGNOSE: 52,0
zuvor: 51,0
*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm
zuvor: +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
*** - NL/Airbus SE, Flugzeug-Auslieferungen November
*** - EU/Länderrating Deutschland (S&P)
===
