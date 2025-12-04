DAX23.912 +0,9%Est505.723 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,51 +0,1%Nas23.390 -0,3%Bitcoin78.849 -1,8%Euro1,1669 ±-0,0%Öl62,63 -0,2%Gold4.201 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street startet uneins -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Volkswagen-Aktie: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur stehen Volkswagen-Aktie: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur stehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Dezember (vorläufige Fassung)

04.12.25 15:51 Uhr

===

*** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

Wer­bung

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Oktober

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj

2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj

Wer­bung

2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj

*** 12:30 DE/Bundestag, Abstimmung über das Rentenpaket, Berlin

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,0

*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Ausgaben / Einkommen

Wer­bung

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

*** - NL/Airbus SE, Flugzeug-Auslieferungen November

*** - EU/Länderrating Deutschland (S&P)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 09:51 ET (14:51 GMT)