British American Tobacco (BAT) will sich von seiner Beteiligung an dem indischen Luxushotelunternehmen ITC Hotels trennen, da diese für den Tabakkonzern keine strategische Bedeutung hat.

BAT kündigte an, zwischen 7 und 15,3 Prozent der ausgegebenen ITC-Aktien über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren zu verkaufen. Das entspricht bis zu 100 Prozent der BAT-Beteiligung an dem Unternehmen.

Die in Mumbai börsennotierte ITC Hotels hat eine Marktkapitalisierung von umgerechnet ca. 3,6 Milliarden Pfund, somit hat der Anteil von BAT einen Wert von bis zu 550,8 Millionen Pfund.

"Der Erlös aus dieser Transaktion wird uns dabei helfen, Fortschritte in Richtung unseres für 2026 angestrebten Verschuldungsgrades zu machen", sagte BAT-CEO Tadeu Marroco.

Die BAT-Aktie notiert am Nachmittag im britischen Handel um 0,2 Prozent im Minus bei 43,34 Pfund.

