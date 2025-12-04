DAX23.900 +0,9%Est505.723 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,51 -2,2%Nas23.447 ±-0,0%Bitcoin79.870 -0,5%Euro1,1672 ±-0,0%Öl62,95 +0,3%Gold4.205 ±0,0%
Veräußerung

BAT-Aktie stabil: Anteil an indischer Luxushotelkette ITC soll verkauft werden

04.12.25 16:23 Uhr
BAT-Aktie stabil: Konzern plant Verkauf seiner ITC-Beteiligung | finanzen.net

British American Tobacco (BAT) will sich von seiner Beteiligung an dem indischen Luxushotelunternehmen ITC Hotels trennen, da diese für den Tabakkonzern keine strategische Bedeutung hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
49,90 EUR 0,35 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BAT kündigte an, zwischen 7 und 15,3 Prozent der ausgegebenen ITC-Aktien über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren zu verkaufen. Das entspricht bis zu 100 Prozent der BAT-Beteiligung an dem Unternehmen.

Die in Mumbai börsennotierte ITC Hotels hat eine Marktkapitalisierung von umgerechnet ca. 3,6 Milliarden Pfund, somit hat der Anteil von BAT einen Wert von bis zu 550,8 Millionen Pfund.

"Der Erlös aus dieser Transaktion wird uns dabei helfen, Fortschritte in Richtung unseres für 2026 angestrebten Verschuldungsgrades zu machen", sagte BAT-CEO Tadeu Marroco.

Die BAT-Aktie notiert am Nachmittag im britischen Handel um 0,2 Prozent im Minus bei 43,34 Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 10:04 ET (15:04 GMT)

Von Joe Stonor

DOW JONES

