BAT Aktie
Marktkap. 102,97 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4800 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Faham Baig rechnet mit Umsatzschub quer durch alle Kategorien des Tabakkonzerns. Dies dürfte das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2026 um sechs Prozent antreiben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BAT Buy
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,33 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,79 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|09:41
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
