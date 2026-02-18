Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,85 Prozent auf 5.019,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.977,12 US-Dollar gelegen hatte.
Inzwischen steigt der Silberpreis um 2,50 Prozent auf 79,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 77,26 US-Dollar.
Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 2.100,00 US-Dollar am Vortag auf 2.096,00 US-Dollar nach unten (--0,19 Prozent).
Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.735,00 US-Dollar) geht es um -0,63 Prozent auf 1.724,00 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 10:01 Uhr steht ein Plus von 1,79 Prozent auf 71,58 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 70,35 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,38 Prozent auf 66,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 65,19 US-Dollar an der Tafel.
Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,62 US-Dollar am Vortag auf 0,61 US-Dollar nach unten (--0,10 Prozent).
Zudem gibt der Haferpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -1,01 Prozent auf 3,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,21 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Maispreis um 0,12 Prozent auf 4,28 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,27 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,42 Prozent auf 11,38 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,34 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 304,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 303,90 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,82 Prozent auf 0,59 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,59 US-Dollar stand.
Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,07 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,14 US-Dollar stand.
Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,20 Prozent auf 3,01 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,01 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 10:09 Uhr zieht der Heizölpreis um 0,79 Prozent auf 67,10 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 66,57 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Kohlepreis bei 104,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (107,25 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com