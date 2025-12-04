Snowflake-Aktie trotz starker Zahlen deutlich tiefer: Erwartungen übertroffen
Das KI-Unternehmen Snowflake hat zur Wochenmitte die Bilanz für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Snowflake ein EPS in Höhe von 0,39 US-Dollar. Nachdem im Vorjahreszeitraum ein Non-GAAP-Gewinn von 0,20 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, hatten Analysten nun mit einem EPS von 0,31 US-Dollar gerechnet.
Der Umsatz des KI-Unternehmens belief sich im dritten Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 1,21 Milliarden US-Dollar. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als Snowflake 942,1 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Expertenschätzungen von 1,184 Milliarden US-Dollar wurden damit übertroffen.
Im Donnerstagshandel an der NYSE reagiert die Snowflake-Aktie zeitweise mit einem Abschlag von 11,15 Prozent auf 235,45 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com
