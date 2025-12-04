DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 -1,7%Nas23.472 +0,1%Bitcoin79.083 -1,5%Euro1,1655 -0,2%Öl63,48 +1,2%Gold4.211 +0,2%
DAX schließt fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Stärker als erhofft

Snowflake-Aktie trotz starker Zahlen deutlich tiefer: Erwartungen übertroffen

04.12.25 17:02 Uhr
NYSE-Wert Snowflake-Aktie gibt dennoch kräftig nach: Gewinn und Umsatz besser als erwartet | finanzen.net

Das KI-Unternehmen Snowflake hat zur Wochenmitte die Bilanz für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.

Snowflake
202,40 EUR -26,30 EUR -11,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Snowflake ein EPS in Höhe von 0,39 US-Dollar. Nachdem im Vorjahreszeitraum ein Non-GAAP-Gewinn von 0,20 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, hatten Analysten nun mit einem EPS von 0,31 US-Dollar gerechnet.

Der Umsatz des KI-Unternehmens belief sich im dritten Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 1,21 Milliarden US-Dollar. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als Snowflake 942,1 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Expertenschätzungen von 1,184 Milliarden US-Dollar wurden damit übertroffen.

Im Donnerstagshandel an der NYSE reagiert die Snowflake-Aktie zeitweise mit einem Abschlag von 11,15 Prozent auf 235,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

