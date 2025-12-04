DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -1,7%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.857 -0,5%Euro1,1655 -0,2%Öl62,99 +0,4%Gold4.186 -0,4%
Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf -- SAP-Rivale Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig
aktualisiert 04.12.25 07:10 Uhr

aktualisiert 04.12.25 07:10 Uhr

Snowflake mit starken Zahlen - Erwartungen übertroffen. C3.ai-Aktie mit Umsatzeinbruch und roten Zahlen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt fiel zur Wochenmitte im Handelsverlauf zurück an die Nulllinie.

Der deutsche Leitindex DAX tendierte zum Ertönen der Startglocke noch etwas fester. Auch weiterhin blieb er zunächst in der Gewinnzone, dämmte seine Aufschläge dann allerdings nach und nach ein. Kurzzeitig rutschte er sogar ins Minus und notierte letztlich um die Nulllinie. Sein Schlussstand: 23.693,71 Punkte (-0,07 Prozent).
Der TecDAX zog daneben leicht an, nachdem er den Handel ebenso etwas höher aufgenommen hatte. Er beendete die Sitzung 0,32 Prozent fester bei 3.558,44 Stellen.

Zur Wochenmitte haben die deutschen Aktien nur vorübergehend leicht zugelegt. Damit blieb der DAX weiterhin in seiner jüngsten Seitwärtsbewegung unterhalb der Marke von 24.000 Punkten gefangen. Marktexperten zeigen sich zunehmend skeptisch, ob der DAX zum Jahresende noch eine Rally starten kann. "Seit fast sieben Monaten hängt der Dax in einer Handelsspanne von knapp acht Prozent fest", konstatierte Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx laut dpa-AFX. Anleger hätten zuletzt vor allem zwischen den verschiedenen Sektoren umgeschichtet. Für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben sei jedoch "massiv frisches Kapital" nötig. Nur dann könne der DAX "endlich aus dieser Spanne zwischen grob 23.000 und 24.800 Punkten herauszukommen", so Gehrt weiter.

Eine Zinssenkung in den USA für die kommende Woche sei bereits weitgehend eingepreist, obwohl die Fed bislang keine klaren Signale in diese Richtung gegeben habe. Zudem hätten die Gespräche zwischen den USA und Russland in Moskau offenbar kaum Fortschritte gebracht, sodass kaum Hoffnung auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges bestehe.

Aktien im Fokus: Design-Experte von Apple wechselt zu Meta
Meta / AppleSalesforceIndexanpassungenSnowflakeC3.aiTeslaCrowdStrike

03.12.25DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
02.12.25DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
01.12.25DAX letztlich unter Druck -- US-Börsen schließen in Rot -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, TKMS im Fokus
28.11.25DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
27.11.25Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
