Rohstoffkurse im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochabend

03.12.25 20:43 Uhr
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochabend

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Am Abend verteuerte sich der Goldpreis um 0,06 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.208,42 US-Dollar, nach 4.205,87 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 0,10 Prozent auf 58,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 58,48 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Platinpreis 1,68 Prozent stärker bei 1.663,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.636,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 1,14 Prozent auf 1.469,50 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.453,00 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,42 Prozent auf 62,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 62,45 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 0,39 Prozent auf 58,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 58,64 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,18 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,97 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 2,98 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,93 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -0,44 Prozent auf 4,04 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 4,06 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,23 Prozent auf 2,19 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,18 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Maispreis -1,37 Prozent niedriger bei 4,32 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,38 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Mastrindpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,56 Prozent auf 3,32 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,30 US-Dollar.

Zudem fällt der Orangensaftpreis. Um -1,33 Prozent reduziert sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,49 US-Dollar, nachdem der Orangensaftpreis am Vortag noch bei 1,51 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,76 Prozent auf 11,16 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 11,25 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 308,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (308,60 US-Dollar).

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -1,91 Prozent auf 0,51 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,52 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:08 Uhr ab. Es geht -0,33 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,15 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,84 US-Dollar) geht es um 3,43 Prozent auf 5,01 US-Dollar nach oben.

Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -0,12 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Heizölpreis um -0,87 Prozent auf 60,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 61,02 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -0,91 Prozent auf 98,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 99,55 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (10,12 US-Dollar) geht es um -2,13 Prozent auf 9,90 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Holzpreis um -0,47 Prozent auf 532,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 535,00 US-Dollar.

Lisa S. / Shutterstock.com

